Kab Hai Bhai Dooj 2026: भाई दूज का त्योहार भाई-बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। दिवाली के दो दिन बाद मनाया जाने वाला यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को उपहार देकर जीवनभर उनकी रक्षा करने का वचन देते हैं। इस साल भैया दूज के पर्व को लेकर संशय बना हुआ है, क्योंकि इस साल द्वितीयी तिथि दो दिन पड़ रही है। आइए जानते हैं इस साल कब मनाई जाएगी भाई दूज और तिलक करने का शुभ मुहूर्त…

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कब है भैया दूज 2026 (Kab Hai Bhai Dooj 2026)

भाई दूज का त्योहार हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को मनाये जाने का विधान है। फ्यूचर पंचांग के अनुसार द्वितीया तिथि 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे शुरू होकर 11 नवंबर को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट तक रहेगी। ऐसे में इस साल यह पर्व 11 नवंबर 2026, बुधवार को मनाए जाना उचित रहेगा।

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भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, इस साल 11 नवंबर को तिलक लगाने का शुभ समय दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। इस समय बहन अपने भाई के माथे पर तिलक कर सकती हैं।

तिलक करते समय बोले ये मंत्र

“गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को।

सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा-यमुना नीर बहे,

मेरे भाई की आयु बढ़े॥”

भाई दूज पूजा-विधि

भाई दूज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और साफ-सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद घर के मंदिर में भगवान विष्णु, भगवान गणेश और यमराज का स्मरण करके पूजा करें। पूजा की थाली में रोली, अक्षत, चंदन, फूल, मिठाई, दीपक और नारियल रखें। इसके बाद भाई को शुभ मुहूर्त में आसन पर बैठाएं और उनके माथे पर रोली, अक्षत से तिलक लगाएं। भाई की आरती उतारें। साथ ही उनकी लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि की कामना करें। इसके बाद भाई को मिठाई खिलाएं और नारियल भेंट करें।

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