Bhai Dooj 2026 Kab Hai: हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व मनाया जाता है। इसे भाऊ बीज, भाई दूज, भात्र द्वितीया और भातृ द्वितीया के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बहनें यमराज की पूजा-अर्चना करती हैं। इसके साथ ही अपने भाई के तिलक लगाने के साथ लंबे जीवन और उत्तम स्वस्थ की कामना करती हैं। इस दिन भाई को बहन के साथ यमुना जी में स्नान करना शुभ माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार, इसी दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे, जहां यमुनाजी ने उनका तिलक कर आदर-सत्कार किया था। तभी से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन बहनें अपने भाइयों को तिलक कर उन्हें मिठाई खिलाती हैं और उनकी सुरक्षा की कामना करती हैं। इस साल द्वितीया तिथि दो दिन होने के कारण भाई दूज की तिथि को लेकर असमंजस है। जानिए भैया दूज की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि…

कब है भाई दूज 2026? (Bhai Dooj 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल भाई दूज का पर्व 11 नवंबर 2026, बुधवार को मनाया जा रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे शुरू होगी और 11 नवंबर को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट तक रहेगी।

भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, भाई दूज का तिलक लगाने का शुभ समय 11 नवंबर को दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा।

भाई दूज सामग्री

भाई दूज के दिन पूजा की थाली में सिंदूर, फूल, अक्षत, सुपारी, पान का पत्ता, चांदी का सिक्का, नारियल, फूल माला, मिठाई, कलावा, दूब घास और केला या अन्य फल रखें।

भैया दूज पर ऐसे लगाएं भाई को तिलक

भाई दूज के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें। यदि संभव हो तो इस दिन यमुना नदी में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। स्नान के बाद भगवान गणेश और यम देव की विधि-विधान से पूजा करें। पूजा के बाद भाई को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बिठाएं। उसके सिर पर रुमाल रखें और रोली व अक्षत (चावल) से तिलक करें। इसके बाद भाई के हाथ में कलावा बांधें, मिठाई खिलाएं और दीप प्रज्वलित कर उसकी आरती करें। अंत में भाई अपनी बहन के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लें।

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भाई दूज पर पढ़ें ये मंत्र

भाई दूज के दिन पूजा के दौरान इस मंत्र को भी जरूर पढ़ें। ‘गंगा पूजे यमुना को यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजा कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे मेरे भाई की आयु बढ़े।’

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