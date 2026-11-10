Bhaiya Dooj Muhurat 2026 LIVE: हिंदू धर्म में दिवाली के बाद पड़ने वाले भाई दूज का विशेष महत्व है। पंचांग के अनुसार हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का पर्व बनाते हैं। इसे भैया दूज, यम द्वितीया नाम से भी जानते हैं। इस दिन बहनें अपने भाई के माथे पर तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र, सुख-समृद्धि और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं।

साल 2026 में भैया दूज की तारीख को लेकर लोगों के बीत असमंजस है। ऐसे में यहां जानिए भाई दूज कब है, द्वितीया तिथि का समय, तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री, मंत्र, आरती, यमराज-यमुना जी से जुड़ी पौराणिक कथा। भैया दूज से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी और ताजा अपडेट के लिए हमारे LIVE ब्लॉक से जुड़े रहें..

कब है भाई दूज 2026? (Bhai Dooj 2026 Date)

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि आरंभ- 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे से

कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि समाप्त- 11 नवंबर को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट तक

भाई दूज2026 तारीख- 11 नवंबर 2026

भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, भाई दूज का तिलक लगाने का शुभ समय 11 नवंबर को दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा। ये नई दिल्ली का शुभ मुहूर्त है। शहर के अनुसार समय पर थोड़ा अंतर हो सकता है।

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