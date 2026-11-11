Bhai Dooj 2026 Aarti, Yamuna Ji Aarti: हिंदू धर्म में भाई दूज पर्व का विशेष महत्व है। हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ये त्योहार मनाया जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। इस दिन बहने अपने भाइयों के माथे में तिलक लगाकर उनकी लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भाई दूज का संबंध यमराज और उनकी बहन यमुना जी से है। इस शुभ अवसर में यमुना जी की विधिवत पूजा करने के साथ आरती करने का विधान हैं। ऐसे में आइए पढ़ते हैं मां यमुना की आरती, जिसे पूजा के समय पढ़ना शुभ माना जाता है।

Bhai Dooj Vrat Katha: भाई दूज पर यमराज ने बहन यमुना को दिया था ये वरदान, जानें भैया दूज की पौराणिक कथा

भाई दूज तिथि 2026? (Bhai Dooj 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, इस साल भाई दूज का पर्व 11 नवंबर 2026, बुधवार को मनाया जा रहा है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 10 नवंबर को दोपहर 2 बजे शुरू होगी और 11 नवंबर को दोपहर 3 बजकर 53 मिनट तक रहेगी।

भाई दूज पर तिलक लगाने का शुभ मुहूर्त

द्रिक पंचांग के अनुसार, भाई दूज का तिलक लगाने का शुभ समय 11 नवंबर को दोपहर 1 बजकर 10 मिनट से 3 बजकर 20 मिनट तक रहेगा।

यमुना जी की आरती (Yamuna Ji Ki Aarti Lyrics In Hindi)

ॐ जय यमुना माता, हरि ॐ जय यमुना माता,

जो नहावे फल पावे सुख सुख की दाता

ॐ पावन श्री यमुना जल शीतल अगम बहै धारा,

जो जन शरण से कर दिया निस्तारा

ॐ जो जन प्रातः ही उठकर नित्य स्नान करे,

यम के त्रास न पावे जो नित्य ध्यान करे

ॐ कलिकाल में महिमा तुम्हारी अटल रही,

तुम्हारा बड़ा महातम चारों वेद कही

ॐ आन तुम्हारे माता प्रभु अवतार लियो,

नित्य निर्मल जल पीकर कंस को मार दियो

ॐ नमो मात भय हरणी शुभ मंगल करणी,

मन ‘बेचैन’ भय है तुम बिन वैतरणी

ॐ जय यमुना माता, हरि ॐ जय यमुना माता।

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