Bhai Dooj 2020 Date, Puja Vidhi, Tikka Shubh Muhurat, Time, Samagri, Mantra: हर साल परम पावन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भाई दूज का त्योहार मनाया जाता है। ग्रेगोरियन कैलेंडर के मुताबिक इस साल देशभर में भाई दूज 16 नवंबर, सोमवार को मनाया जाएगा। भाई दूज के त्योहार को भाई-बहन के बंधन और प्रेम के लिए जाना जाता है। इसलिए इस पावन त्योहार का नाम भी इसी तरह का रखा गया है। भाई दूज में भाई का मतलब भईया और दूज का मतलब द्वितीया तिथि से है।

भाई दूज पूजा का शुभ मुहूर्त (Bhai Dooj Puja Ka Shubh Muhurat)

भाई दूज पर तिलक का शुभ मुहूर्त – दोपहर 01 बजकर 10 मिनट से दोपहर 03 बजकर 18 मिनट तक।

अगर आप इस मुहूर्त में तिलक करने में सक्षम ना हों तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी तिलक किया जा सकता हैं। भाई दूज के दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11 बजकर 44 मिनट से 12 बजकर 27 मिनट तक रहेगा।

द्वितीया तिथि प्रारंभ – 16 नवंबर, सोमवार को सुबह 07 बजकर 06 मिनट से

द्वितीया तिथि समाप्त- 17 नवंबर, मंगलवार को सुबह 03 बजकर 56 मिनट तक

भाई दूज पूजा की सामग्री (Bhai Dooj Puja Ki Samagri)

कुमकुम, अक्षत यानी चावल, सूखा नारियल, फूल, फल और मिठाई आदि।

भाई दूज मंत्र (Bhai Dooj Mantra)

गंगा पूजे यमुना को, यमी पूजे यमराज को, सुभद्रा पूजे कृष्ण को, गंगा यमुना नीर बहे मेरे भाई आप बढ़ें, फूले-फलें – अपने भाई को तिलक करते हुए यह मंत्र पढ़ें।

भाई दूज पर तिलक करने की प्राचीन विधि (How to do Tilak on Bhai Dooj)

भाई दूज के दिन बहनें लकड़ी के आसन यानी पीढ़िया अरवा चावल को पीसकर बनाए गए घोल से चौक बनाएं।इसके बाद रोली, चंदन, घी का दीपक, फूल और मिठाई से भाई दूज की थाल सजाएं।

फिर अपने भाई को लकड़ी का आसन यानी पीढ़िया पर भाई को बैठने को कहें। अब भाई अपने हाथों की दोनों हथेलियों को देखें। फिर हथेलियों के बीच में पान, सुपारी और चरखा का सूत आदि रखें।

भाई के दोनों हाथों के अंगूठे पर अरवा चावल के पीसे भोल को लगाकर पानी से भाई के हाथों को धो दें। ऐसा तीन बार करें। इसके बाद भाई के माथे पर तिलक लगाकर लंबी उम्र की कामना करें।

साथ ही भाई पर अक्षत छिड़कें और उनकी गोद में फल और मिठाई रखें। ऐसी परंपरा है कि तिलक करने के बाद भाई अपनी बहन को उपहार देते हैं।