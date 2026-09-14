Bhadrapad Purnima 2026 Date: हिंदू धर्म में भाद्रपद पूर्णिमा का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को भाद्रपद पूर्णिमा कहा जाता है। यह दिन भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की पूजा के लिए शुभ माना जाता है। पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान-पुण्य, व्रत और पूजा-पाठ करने से विशेष फल की प्राप्ति होने की धार्मिक मान्यता है। भाद्रपद पूर्णिमा से ही पितृ पक्ष की शुरुआत मानी जाती है, इसलिए इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण और दान करने का भी विशेष महत्व है। वहीं इस साल पूर्णिमा तिथि दो दिन लग रही है। ऐसे में संशय बना हुआ है कि भाद्रपद की पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। आइए जानते हैं…

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कब है भाद्रपद पूर्णिमा 2026

पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार) – रात 06:36 PM

25 सितंबर 2026 (शुक्रवार) – रात 06:36 PM पूर्णिमा तिथि समाप्त: 26 सितंबर 2026 (शनिवार) – रात 05:48 PM

ऐसे में भाद्रपद की पूर्णिमा 26 सितंबर को मनाई जाएगी।

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भाद्रपद पूर्णिमा दान- स्नान का शुभ मुहूर्त 2026

इस दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। यह मुहूर्त 11:48 ए एम से 12:36 पी एम तक रहेगा। इस बीच में आप दान- स्नान कर सकते हैं।

भाद्रपद पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपनी पूर्ण कलाओं में होता है। साथ ही चंद्रदेव की पूजा करने से मन को शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहने की मान्यता है। भाद्रपद पूर्णिमा पर जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, फल, गुड़ और दक्षिणा का दान करना पुण्यदायी माना जाता है।

साथ ही इस दिन पितरों का स्मरण कर तर्पण करने से पितृ दोष से संबंधित परेशानियां कम होने और पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त होने की धार्मिक मान्यता है। इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा, व्रत और दान करने से परिवार में सुख-शांति और समृद्धि आने की कामना की जाती है।

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