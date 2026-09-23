Bhadrapada Purnima 2026: भाद्रपद पूर्णिमा हिंदू धर्म में विशेष धार्मिक महत्व रखने वाली तिथि मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने के साथ चंद्रमा को अर्घ्य देने का विधान है। मान्यता है कि पूर्णिमा के दिन श्रद्धापूर्वक पूजा-पाठ, दान और धार्मिक उपाय करने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और धन से जुड़ी परेशानियां दूर होने का आशीर्वाद मिलता है। वहीं पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान, दान-पुण्य, व्रत और पूजा-पाठ करने से सुख- समृद्धि की प्राप्ति होती है।

साथ ही इस दिन से ही श्राद्ध पक्ष शुरू होते हैं। इसलिए इस दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध और तर्पण किया जाता है। इस साल भाद्रपद पूर्णिमा 26 सितंबर को मनाई जाएगी। वहीं इस दिन वृद्धि योग भी बन रहा है, जिससे इस दिन का मह्तव और भी बढ़ गया है। आइए जानते हैं तिथि और दान- स्नान का शुभ मुहूर्त…

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कब है भाद्रपद पूर्णिमा 2026 (Kab Hai Bhadrapada Purnima 2026)

  • पूर्णिमा तिथि प्रारंभ: 25 सितंबर 2026 (शुक्रवार) – रात 11:06 PM
  • पूर्णिमा तिथि समाप्त: 26 सितंबर 2026 (शनिवार) – रात 10:18 PM

द्रिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद की पूर्णिमा 26 सितंबर को मनाई जाएगी। क्योंकि 26 सितंबर को सूर्योदय तिथि मिल रही है।

भाद्रपद पूर्णिमा दान- स्नान का शुभ मुहूर्त 2026

पंचांग के मुताबिक इस दिन अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। यह मुहूर्त 11:48 ए एम से 12:36 पी एम तक रहेगा। इस बीच में आप दान- स्नान कर सकते हैं। साथ ही दोपहर 1 बजकर 17 मिनट के बाद वृद्धि योग भी बन रहा है।

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भाद्रपद पूर्णिमा के उपाय

1- इस दिन रात में चंद्रमा के दर्शन करके दूध मिले जल से अर्घ्य दें। इससे मन की शांति और सकारात्मकता बढ़ने की मान्यता है।

2- भाद्रपद पूर्णिमा के दिन शाम के समय घी का दीपक जलाकर माता लक्ष्मी की विधि-विधान से पूजा करें। साथ ही कमल का फूल और सफेद मिठाई अर्पित करें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होने की मान्यता है।

3- इस दिन चावल, दूध, सफेद वस्त्र और अन्न का दान करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं।

4- भाद्रपद पूर्णिमा के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध करें और तर्पण करें। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं।

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