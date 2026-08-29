Bhadrapada Month 2026 Vrat Tyohar: हिंदू कैलेंडर का छठा मास भाद्रपद मास आरंभ हो चुका है, जो श्रावण पूर्णिमा के साथ आरंभ हो चुका है। आज से भाद्रपद की प्रतिपदा तिथि आरंभ हो चुकी है, जो पूर्णिमा तिथि को समाप्त होगा। इस माह श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, कजरी तीज, हरतालिका तीज, गणेश उत्सव, अजा एकादशी के साथ कई व्रत-त्योहार मनाए जा रहे हैं। आइए जानते हैं भाद्रपद मास कब से कब तक है और इस माह में पड़ने वाले सभी व्रत-त्योहारों के बारे में…

कब से कब तक रहेगा भाद्रपद मास 2026?

द्रिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास की प्रतिपदा तिथि 28 अगस्त को सुबह 09:57 बजे से आरंभ हो गई थी। ऐसे में भाद्रपद 28 सितंबर से आरंभ हो चुका है, जो भाद्रपद पूर्णिमा 26 सितंबर को समाप्त होगा। इसके बाद अश्विन मास आरंभ हो जाएगा।

भाद्रपद 2026 के व्रत त्योहार (Bhadrapada Month 2026 Vrat Tyohar List)

31 अगस्त 2026, सोमवार: कजरी तीज, बहुला चतुर्थी, हेरंब संकष्टी चतुर्थी

2 सितंबर 2026, बुधवार: हल षष्ठी, रांधण छठ

3 सितंबर 2026, गुरुवार: शीतला सातम, मासिक कार्तिगाई

4 सितंबर 2026, शुक्रवार: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, कालाष्टमी

5 सितंबर 2026, शनिवार: दही हांडी, श्री गोगा नवमी

7 सितंबर 2026, सोमवार: बछ बारस द्वादशी, अजा एकादशी

8 सितंबर 2026, मंगलवार: अजा एकादशी पारण, पर्यूषण पर्वारम्भ, भौम प्रदोष व्रत

9 सितंबर 2026, बुधवार: मासिक शिवरात्रि

10 सितंबर 2026, गुरुवार: पिठोरी अमावस्या, दर्श अमावस्या

11 सितंबर 2026, शुक्रवार: भाद्रपद अमावस्या

14 सितंबर 2026, सोमवार: हरतालिका तीज, गणेश चतुर्थी, सिद्धिविनायक चतुर्थी

15 सितंबर 2026, मंगलवार: ऋषि पंचमी

16 सितंबर 2026, बुधवार: बलराम जयंती, स्कन्द षष्ठी

17 सितंबर 2026, गुरुवार: विश्वकर्मा पूजा, कन्या संक्रांति

18 सितंबर 2026, शुक्रवार: ललिता सप्तमी, दूर्वा अष्टमी

19 सितंबर 2026, शनिवार: राधा अष्टमी, महालक्ष्मी व्रत आरंभ, दधीचि जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी

22 सितंबर 2026, मंगलवार: कल्कि द्वादशी, परिवर्तिनी एकादशी

23 सितंबर 2026, बुधवार: परिवर्तिनी एकादशी पारण, वामन जयंती, भुवनेश्वरी जयंती

24 सितंबर 2026, गुरुवार: गुरु प्रदोष व्रत

25 सितंबर 2026, शुक्रवार: अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन

26 सितंबर 2026, शनिवार: भाद्रपद पूर्णिमा व्रत, भाद्रपद पूर्णिमा स्नान और दान

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।