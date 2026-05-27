ईद-उल-अज़हा ..यानी बकरीद का पर्व देश-दुनिया में बहुत ही उत्साह और अक़ीदत के साथ मनाया जाता है। इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज्जा की 10वीं तारीख को ईद-उल-अजहा मनाया जाता है। बकरा ईद का पर्व पैगंबर इब्राहिम के सर्वोच्च बलिदान और समर्पण की याद में मनाया जाता है। इस दिन नमाज पढ़ने के साथ-साथ मुसलमान जानवरों की कुर्बानी देते हैं। इस साल बकरीद का पर्व 28 मई 2026 को मनाया जा रहा है। अक्सर लोग इसे विभिन्न पकवानों को खाने से लेकर कुर्बानी के तौर पर देखते हैं। लेकिन इसका वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। अपने मूल में, यह पर्व कृतज्ञता, दया, करुणा, त्याग और सामाजिक एकता का संदेश देता है। आइए जानते हैं कि कुछ आलिम से आखिर बकरीद का असल महत्व क्या है…

उत्सव और आनंद से परे, बकरा ईद आशा, कृतज्ञता, उदारता और मानवीय रिश्तों के महत्व का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्चा उत्सव केवल इस बात में नहीं है कि हमें क्या मिला, बल्कि इस बात में भी है कि हमने क्या दिया। अपना समय, अपनी दया, अपना सहयोग और अपना प्रेम। और यही बात ईद को वास्तव में एक विशेष और प्रेरणादायक पर्व बनाती है।

ये पर्व दरियादिली और एक-दूसरे के प्रति ज़िम्मेदारी की याद दिलाता है

भारत की पहली महिला दास्तानगो फौज़िया के अनुसार, ईद-उल-अज़हा सिर्फ़ जश्न मनाने का त्योहार नहीं है। बल्कि यह दरियादिली, हमदर्दी और एक-दूसरे के प्रति हमारी ज़िम्मेदारी की याद दिलाता है।

बकरा ईद की जो बात सबसे ज़्यादा मायने रखती है, वह है बांटने और साझा करने की भावना। यह हमें याद दिलाती है कि खुशी तब और भी खूबसूरत बन जाती है जब वह सिर्फ़ हमारे अपने घरों तक सीमित न रहे, बल्कि दूसरों तक भी सम्मान और अपनापन के साथ पहुँचे। कई मायनों में यह त्योहार हमें अपने बारे में सोचने से आगे बढ़कर समाज, संवेदनशीलता और उन लोगों के बारे में सोचने की सीख देता है जिन्हें सहारे या अपनापन महसूस कराने की ज़रूरत है।

आज की तेज़ रफ़्तार दुनिया में यह संदेश और भी ज़्यादा अहम लगता है। बकराईद हमें ठहरकर उन मूल्यों की ओर लौटने का अवसर देती है जो वास्तव में मायने रखते हैं। शुक्रगुज़ारी, दयालुता और इंसानी रिश्तों की गर्माहट। यह याद दिलाती है कि त्योहार सिर्फ़ उत्सव का नाम नहीं, बल्कि देखभाल, उदारता और इंसानियत को अपने व्यवहार में उतारने का भी नाम है।

कहानियों और परंपराओं से गहराई से जुड़ी होने के कारण, मुझे हमेशा लगता है कि त्योहार अपने साथ यादें भी लेकर चलते हैं। ईद-उल-अज़हा परिवारों, परिचित रस्मों और उन भावनाओं को साथ लाती है जो पीढ़ियों से आगे बढ़ती रहती हैं। इसमें एक खूबसूरती है कि ये परंपराएँ आज भी हमारे अपनेपन की भावना को मज़बूत करती हैं और हमें एक-दूसरे से जोड़कर रखती हैं।

जश्न से आगे बढ़कर, ईद-उल-अज़हा करुणा, आत्ममंथन और सच्चे दिल से देने की खुशी का प्रतीक है। मेरे लिए इस का सबसे गहरा अर्थ यही है कि हम दूसरों के लिए अपने दिल और जगह खोलें, क्योंकि किसी भी त्योहार की असली रूह तभी महसूस होती है जब वह लोगों को मोहब्बत, दयालुता और खुले दिल के साथ एक-दूसरे के करीब लाए।

त्याग, समर्पण और इंसानियत के मूल्यों का प्रतीक है बकरीद

मिसेज इंडिया एलीट 2025 की दूसरी रनर-अप भूमिका शाजवानी कहती हैं कि बकरा ईद का वास्तविक अर्थ इससे कहीं अधिक गहरा है। अपने मूल में, ईद कृतज्ञता, दया, करुणा और एकता का संदेश देती है।

बकरा ईद त्याग, समर्पण और इंसानियत के मूल्यों का प्रतीक है। यह पर्व हज़रत इब्राहिम की उस महान भावना की याद दिलाता है, जिसमें उन्होंने ईश्वर के प्रति अपनी निष्ठा और समर्पण का सर्वोच्च उदाहरण प्रस्तुत किया। यही कारण है कि बकरा ईद हमें त्याग, दया, उदारता और दूसरों की सहायता करने की प्रेरणा देती है।

मेरे लिए बकरा ईद का सबसे सुंदर पहलू है साझा करने की भावना। यह हमें याद दिलाती है कि हमारी खुशियां तब और बढ़ जाती हैं जब हम उन्हें दूसरों के साथ बांटते हैं। चाहे वह दान के माध्यम से हो, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करके हो, या परिवार और मित्रों के साथ समय बिताकर बकरा ईद हमें स्वयं से आगे सोचने की प्रेरणा देती है। यह सिखाती है कि दया और उदारता केवल एक दिन के लिए नहीं, बल्कि जीवनभर अपनाए जाने वाले मूल्य हैं।

बकरा ईद का एक और महत्वपूर्ण संदेश है कृतज्ञता। हमारी व्यस्त जीवनशैली में हम अक्सर कई आशीर्वादों को सामान्य मान लेते हैं। बकरा ईद हमें ठहरकर उन सभी नेमतों के लिए आभार व्यक्त करने का अवसर देती है जो हमें प्राप्त हैं। हमारे प्रियजन, हमारा स्वास्थ्य, हमारे अवसर और हमारे जीवन में मिलने वाला सहयोग। यह हमें धन्यवाद देने और अपनी खुशियों एवं संसाधनों को दूसरों के साथ साझा करने की प्रेरणा देती है।

समाज को आपस में जोड़ने वाला और सकारात्मक बदलाव का माध्यम

बकरा ईद लोगों को जोड़ने वाला त्योहार भी है। भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में त्योहार हमेशा से आपसी रिश्तों को मजबूत करने और एकता का उत्सव मनाने का माध्यम रहे हैं। विभिन्न समुदायों के लोगों को एक-दूसरे को शुभकामनाएँ देते, मिलने-जुलने और उत्सव में शामिल होते देखना बेहद सुखद अनुभव है। ऐसे क्षण हमें याद दिलाते हैं कि सम्मान, समझ और मानवीय जुड़ाव किसी भी भिन्नता से कहीं अधिक शक्तिशाली होते हैं।

एक मां होने के नाते और समुदाय की शक्ति में विश्वास रखने वाली व्यक्ति के रूप में, मुझे लगता है कि बकरा ईद का संदेश हर किसी के लिए प्रासंगिक है, चाहे उसका धर्म या पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह हमें अधिक दयालु, अधिक क्षमाशील और दूसरों की आवश्यकताओं के प्रति अधिक संवेदनशील बनना सिखाती है। आज की तेज़ रफ़्तार दुनिया में ये सरल मूल्य भी एक बड़ा और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं।

ज़कात और दान की परंपरा याद दिलाती है हमारी सामाजिक ज़िम्मेदारी

आलेख फाउंडेशन के संस्थापक डॉ. रेनी जॉय कहती है कि बकरीद केवल खुशियों और उत्सव का त्योहार नहीं, बल्कि इंसानियत, भाईचारे और संवेदनशीलता का प्रतीक है।

बकरा ईद का सबसे सुंदर संदेश है कि दिलों को जोड़ना। यह त्योहार गिले-शिकवे मिटाकर रिश्तों में मिठास और समाज में सौहार्द बढ़ाने का अवसर देता है। ज़कात और दान की परंपरा हमें सामाजिक जिम्मेदारी और करुणा का महत्व भी याद दिलाती है।

भारत जैसे विविधताओं से भरे देश में बकरीद हमारी साझा संस्कृति और एकता की खूबसूरत मिसाल है। मेरे लिए बकरीद प्रेम, क्षमा और मानवता का उत्सव है।

डिस्क्लेमर: ‘इस लेख में व्यक्त विचार और व्याख्याएं विभिन्न क्षेत्रों की जानी-मानी हस्तियों (दास्तानगो फौज़िया, भूमिका शाजवानी और डॉ. रेनी जॉय) के निजी दृष्टिकोण, अनुभवों और सामाजिक-सांस्कृतिक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसका उद्देश्य किसी भी धर्म, समुदाय की परंपराओं को केवल उनके मानवीय और सामाजिक मूल्यों के संदर्भ में प्रस्तुत करना है। जनसत्ता इसमें शामिल व्यक्तिगत विचारों की किसी भी प्रकार की धार्मिक या ऐतिहासिक अनिवार्यता की पुष्टि नहीं करता है। पाठक किसी भी त्योहार या सामाजिक परंपरा को अपने विवेक, आपसी सौहार्द और व्यक्तिगत आस्था के आधार पर ही अपनाएं।’