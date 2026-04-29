वैशाख पूर्णिमा हिंदू धर्म की अत्यंत पवित्र तिथियों में से एक मानी जाती है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध की आराधना के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था, इसलिए इसे बुद्ध पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन श्रद्धालु स्नान, दान, जप और पूजा-पाठ करके पुण्य अर्जित करते हैं। मान्यता है कि इस दिन जन, अन्न और वस्त्र का दान करने से अपार पुण्य और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। इस साल वैखाश पूर्णिमा को लेकर संशय बना हुआ है क्योंकि पूर्णिमा तिथि दोनों दिन रहेगी। आइए जानते हैं तिथि और दान- स्नान का शुभ मुहूर्त…

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कब है वैशाख पूर्णिमा 2026 (Kab Hai Vaishakh Purnima 2026)

फ्यूचर पंचांग के अनुसार वैशाख पूर्णिमा तिथि 30 अप्रैल 2026 की रात 9:12 बजे से शुरू होगी और 1 मई 2026 की रात्रि 10:52 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदयातिथि के अनुसार वैशाख पूर्णिमा 1 मई को मनाई जाएगी।

स्नान-दान का शुभ मुहूर्त

वैशाख पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है।

सूर्योदय स्नान का श्रेष्ठ समय: 05:35 से 07:30 बजे तक

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:15 बजे से सुबह 04:58 बजे तक

अभिजित मुहूर्त: सुबह 11:52 बजे से सुबह 12:45 बजे तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 02:31 बजे से दोपहर 03:24 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 06:55 बजे से 07:17 शाम बजे तक

अमृत काल: शाम 06:56 बजे से रात 08:41 बजे तक

निशिता मुहूर्त: रात 11:57 बजे से रात 12:39 बजे तक

वैशाख पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

वैशाख पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने और दान करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट होने की मान्यता है। खासकर गंगा स्नान का विशेष महत्व बताया गया है। वहीं इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, व्रत और दान करने से सुख-समृद्धि, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, इस दिन जल, अन्न, वस्त्र, पंखा, छाता आदि का दान विशेष फलदायी माना जाता है। पीपल के वृक्ष की पूजा करने और दीपदान करने से भी शुभ फल की प्राप्ति होती है।