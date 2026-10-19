Ayodhya Ram Mandir अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए देश और विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं, जिसके कारण मंदिर परिसर में काफी भीड़ रहती है। वहीं अब राम मंदिर ट्रस्ट की ओर से दर्शन को लेकर एक बड़ी खुशखबरी आई है। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने प्रतिदिन जारी होने वाले VIP पास की संख्या 1800 से बढ़ाकर 3500 कर दी है। यानी अब पहले के मुकाबले लगभग दोगुने VIP पास जारी होंगे। जिसके बाद भक्तों में खुशी देखने को मिल रही है।

वहीं जो राम भक्त राम मंदिर में दर्शन पूजन आसानी से पास के माध्यम से करना चाहते हैं, वह 90 दिन पहले अब अपना पास राम मंदिर ट्रस्ट की वेबसाइट पर जाकर बना सकते हैं।

श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के व्यवस्था प्रमुख इंद्रदेव तिवारी ने बताया कि अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है. नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। वहीं आपको बता दें कि वर्तमान में सुगम पास अधिकतम 15 दिन पहले मिलते हैं। नई व्यवस्था में 90 दिन पहले पास प्राप्त हो सकेंगे। इससे दूरस्थ क्षेत्रों से आने वाले श्रद्धालु समय रहते यात्रा की योजना बनाकर रेल आरक्षण, आवास और अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकेंगे।

वहीं ‘सुगम दर्शन’ पास की संख्या 975 से बढ़ाकर 2000 कर दी गई है। मंदिर ने ट्रस्ट ने फैसला किया है कि जरूरत पड़ने पर इसे और भी बढ़ाया जा सकता है। ये पास सात चरणों में जारी करने का निर्णय लिया है। वहीं पास दर्शन की निर्धारित तारीख से 90 दिन, 62 दिन, 30 दिन, 14 दिन, 7 दिन, 3 दिन और 1 दिन पहले उपलब्ध होंगे।