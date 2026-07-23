August 2026 Festival List (अगस्त 2026 के व्रत-त्योहार लिस्ट): साल 2026 का अगस्त महीना काफी खास माना जा रहा है, क्योंकि इस माह कई बड़े व्रत-त्योहार से लेकर सूर्य और चंद्र ग्रहण भी पड़ने वाला है। अगस्त माह का आरंभ श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के साथ आरंभ हो रहा है, जो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि के साथ समाप्त हो जाता है। इस पूरे माह सावन रहने वाला है। भगवान शिव को समर्पित इस माह में हरियाली तीज, मंगला गौरी व्रत, श्रावण पूर्णिमा से लेकर रक्षाबंधन का पर्व मनाया जा रहा है। इसके अलावा इस माह साल के आखिरी सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी लगने वाले हैं। ऐसे में ये माह काफी खास और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए हिंदू कैलेंडर के अनुसरस जानते हैं अगस्त 2026 में पड़ने वाले सभी व्रत-त्यारों की पूरी लिस्ट…

अगस्त 2026 व्रत-त्योहार (August 2026 Vrat Tyohar List)

1 अगस्त 2026, शनिवार – जयापार्वती व्रत समाप्त

2 अगस्त 2026, रविवार – मित्रता दिवस, गजानन संकष्टी

3 अगस्त 2026, सोमवार – प्रथम श्रावण सोमवार व्रत, आदि पेरुक्कू

4 अगस्त 2026, मंगलवार – प्रथम मंगला गौरी व्रत

5 अगस्त 2026, बुधवार – कालाष्टमी, मासिक कृष्ण जन्माष्टमी

7 अगस्त 2026, शुक्रवार – मासिक कार्तिगाई

8 अगस्त 2026, शनिवार – रोहिणी व्रत

9 अगस्त 2026, रविवार – कृष्ण वासुदेव द्वादशी, कामिका एकादशी

10 अगस्त 2026, सोमवार – द्वितीय श्रावण सोमवार व्रत

10 अगस्त 2026, सोमवार – सोम प्रदोष व्रत

11 अगस्त 2026, मंगलवार – श्रावण शिवरात्रि, द्वितीय मंगला गौरी व्रत, मासिक शिवरात्रि

12 अगस्त 2026, बुधवार – हरियाली अमावस्या, आदि अमावसाई, पूर्ण सूर्य ग्रहण, दर्श अमावस्या, श्रावण अमावस्या

14 अगस्त 2026, शुक्रवार – अन्दल जयंती, चन्द्र दर्शन

15 अगस्त 2026, शनिवार – हरियाली तीज, स्वतंत्रता दिवस

16 अगस्त 2026, रविवार – दूर्वा गणपति चतुर्थी

17 अगस्त 2026, सोमवार – नाग पंचमी, तृतीय श्रावण सोमवार व्रत, सिंह संक्रांति, स्कंद षष्ठी

18 अगस्त 2026, मंगलवार– कल्कि जयंती, तृतीय मंगला गौरी व्रत

19 अगस्त 2026, बुधवार – तुलसीदास जयंती

20 अगस्त 2026, गुरुवार – मासिक दुर्गाष्टमी

23 अगस्त 2026, रविवार– श्रावण पुत्रदा एकादशी

24 अगस्त 2026, सोमवार – दामोदर द्वादशी, चतुर्थ श्रावण सोमवार व्रत

25 अगस्त 2026, मंगलवार – चतुर्थ मंगला गौरी व्रत, भौम प्रदोष व्रत

26 अगस्त 2026, बुधवार – ऋग्वेद उपाकर्म, ओणम

27 अगस्त 2026, गुरुवार – यजुर्वेद उपाकर्म, हयग्रीव जयंती, श्रावण पूर्णिमा व्रत

28 अगस्त 2026, शुक्रवार – वरलक्ष्मी व्रत, रक्षाबंधन, गायत्री जयंती, आंशिक चन्द्र ग्रहण, श्रावण पूर्णिमा

29 अगस्त 2026, शनिवार – भाद्रपद प्रारंभ

31 अगस्त 2026, सोमवार– कजरी तीज,बहुला चतुर्थी, हेरम्ब संकष्टी

सावन सोमवार 2026

श्रावण मास में पड़ने वाले सोमवार को सावन सोमवार कहा जाता है। इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने का विधान है। बता दें कि इस साल साल में कुल 4 सावन सोमवार पड़ने वाला है।

मंगला गौरी व्रत 2026

श्रावण मास के हर एक मंगलवार के दिन मंगला गौरी व्रत रखा जाता है। इस दिन माता पार्वती और भगवान शिव की विधिवत पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत रखने से सुखी वैवाहिक जीवन, पति की लंबी उम्र और संतान की रक्षा होती है।

सावन शिवरात्रि 2026

श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सावन शिवरात्रि पड़ रही है। इस दिन भगवान शिव की विधिवत पूजा करने के साथ शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जाएगा। इसके साथ ही कांवड़ यात्रा भी समाप्त हो जाएगी। इस दिन शिव जी की पूजा करने से भगवान शिव अति प्रसन्न हो सकते हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। बता दें कि इस बार सावन शिवरात्रि 11 अगस्त 2026 को है।

प्रतिवर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज का व्रत रखा जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अखंड सौभाग्य के साथ सुखी वैवाहिक जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मनचाहा वर पाने के लिए शिव-पार्वती की पूजा करने के साथ व्रत रखती हैं। उदया तिथि के हिसाब से हरियाली तीज का व्रत 15 अगस्त 2026 को रखा जाएगा।

नाग पंचमी 2026

हर वर्ष सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता और भगवान शिव की विशेष पूजा की जाती है। माना जाता है कि नाग पंचमी पर नाग देवता की पूजा करने से जीवन के दुखों से निजात मिल सकती है और आर्थिक तंगी भी दूर होती है। इस बार नाग पंचमी 17 अगस्त, सोमवार के दिन पड़ रही है।

अगस्त 2026 एकादशी तिथि

अगस्त माह में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामिका और शुक्ल पक्ष की पवित्रा एकादशी पड़ने वाली है। इसे पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन पूजा करने के साथ व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।