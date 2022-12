Shukrawar Upay: शुक्रवार के दिन करें यह सरल ज्योतिषीय उपाय, नौकरी और व्यापार में होगी तरक्की; जानिए क्या है मान्यता

Money tips for friday to get money:यदि आप लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो शुक्रवार के दिन यह उपाय अवश्य करें। इससे धन की हानि होने से बचती है।

Astro Remedy: मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए करें ये उपाय- (जनसत्ता)

