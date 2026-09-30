Ashwin Amavasya Date 2026: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष धार्मिक महत्व माना गया है। पितृ पक्ष के समापन के बाद आने वाली आश्विन अमावस्या को स्नान, दान, तर्पण और पितरों के स्मरण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक पितरों का तर्पण और जरूरतमंदों को दान करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। साथ ही, अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान और भगवान की पूजा करने से पुण्य फल की प्राप्ति होने की मान्यता है। इस अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या, महालया अमावस्या नाम से भी जाता है। इस साल आश्विन अमावस्या 10 अक्टूबर को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं तिथि और दान- स्नान का शुभ मुहूर्त…

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अमावस्या तिथि का समय

अमावस्या तिथि का आरंभ: 9 अक्तूबर 2026 को रात 9 बजकर 35 मिनट से

9 अक्तूबर 2026 को रात 9 बजकर 35 मिनट से अमावस्या तिथि का समापन: 10 अक्तूबर 2026 को रात 9 बजकर 19 मिनट पर

आश्विन अमावस्या दान- स्नान का सुभ मुहूर्त

सर्व पितृ अमावस्या के दिन रौहिण मुहूर्त दोपहर में 12 बजकर 31 मिनट से दोपहर 1 बजकर 18 मिनट है। यह मुहूर्त भी 47 मिनट तक है। दान- तर्पण कर सकते हैं। वहीं स्नान का शुभ मुहूर्त 04:40 ए एम से 05:29 ए एम तक है।

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आश्विन अमावस्या शुभ योग

पंचांग के अनुसार आश्विन अमावस्या पर इंद्र योग भी बन रहा है। इंद्र सुबह से शुरू होकर रात 10:02 पी एम तक रहेगा।

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आश्विन अमावस्या का धार्मिक महत्व

आश्विन अमावस्या के दिन लोग अपने पूर्वजों के निमित्त तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म करते हैं। मान्यता के अनुसार, इससे पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और परिवार पर उनका आशीर्वाद बना रहता है।

इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान, तिल और जल से तर्पण, अन्न-वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना और गौ सेवा करना भी पुण्यदायी माना जाता है। वहीं इस दिन कई लोग घर में दीप जलाकर पितरों का स्मरण करते हैं और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना करते हैं।

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