Ashadha Purnima 2026: आषाढ़ पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी तिथियों में से एक मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु, चंद्र देव और महर्षि वेदव्यास की विशेष पूजा-अर्चना का विधान है। आषाढ़ पूर्णिमा को ही गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए यह दिन गुरु के प्रति श्रद्धा, ज्ञान और आध्यात्मिक उन्नति का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन पवित्र नदी में स्नान, दान-पुण्य, जप-तप और गुरु की पूजा करने से जीवन के कष्ट दूर होते हैं। साथ ही सुख, समृद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि, शुभ मुहूर्त और महत्व…

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आषाढ़ पूर्णिमा तिथि 2026 (Kab Hai Ashadha Purnima 2026)

वैदिक पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई 2026 को शाम 6 बजकर 19 मिनट पर शुरू होगी और 29 जुलाई 2026 को रात 8 बजकर 5 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए आषाढ़ पूर्णिमा 29 जुलाई को मनाई जाएगी।

दान- स्नान का शुभ मुहूर्त 2026

ब्रह्म मुहूर्त- सुबह 04:17 बजे से सुबह 04:59 बजे तक

विजय मुहूर्त- दोपहर 02:43 बजे से दोपहर 03:37 बजे तक

संध्य काल मुहूर्त- शाम 07:14 बजे से रात 08:17 तक

आषाढ़ पूर्णिमा का धार्मिक महत्व

आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि इसी दिन महर्षि वेदव्यास का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने वेदों का विभाजन और महाभारत सहित अनेक पुराणों की रचना की। इसलिए इस दिन गुरु का सम्मान, उनका आशीर्वाद प्राप्त करना और ज्ञान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा भगवान विष्णु की पूजा, सत्यनारायण कथा, चंद्रदेव को अर्घ्य देना शुभ माना जाता है। साथ ही इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, फल और दक्षिणा का दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।