Ashadh Maas 2026 Date: हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इस वर्ष 30 जून से आषाढ़ मास का आरंभ होने जा रहा है। यह महीना भगवान विष्णु, भगवान जगन्नाथ और गुरु उपासना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आषाढ़ मास के साथ ही वर्षा ऋतु का आगमन भी होता है, जिससे प्रकृति में नई ऊर्जा का संचार होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस माह में किए गए जप, तप, दान और पूजा-पाठ का विशेष फल प्राप्त होता है।

आषाढ़ मास का धार्मिक महत्व

आषाढ़ हिंदू धर्म के पवित्र महीनों में से एक है। इसी महीने में प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा का आयोजन होता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी मनाई जाती है, जिसके बाद भगवान विष्णु चार माह के लिए योगनिद्रा में चले जाते हैं। इसी के साथ चातुर्मास की शुरुआत होती है।

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार आषाढ़ मास में भगवान विष्णु की पूजा, श्रीहरि नाम का जप और धार्मिक अनुष्ठान करने से सुख-समृद्धि और पुण्य की प्राप्ति होती है। गुरु पूर्णिमा का पर्व भी इसी महीने में आता है, जो गुरु के प्रति श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है।

आषाढ़ मास में करें ये कार्य

रोज स्नान के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें।

विष्णु सहस्रनाम और श्रीहरि मंत्रों का जाप करें।

जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र और धन का दान दें।

एकादशी व्रत का पालन करें।

धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और सत्संग में भाग लें।

गुरु पूर्णिमा के दिन गुरुजनों का सम्मान करें।

आषाढ़ मास में इन कार्यों को करने से बचें

तामसिक भोजन और नशे से दूर रहें।

क्रोध, विवाद और कटु वचन बोलने से बचें।

किसी का अपमान न करें और सेवा भाव बनाए रखें।

धार्मिक कार्यों में लापरवाही न बरतें।

स्वच्छता और सात्विक जीवनशैली का पालन करें।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिष शास्त्र की गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।