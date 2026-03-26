April 2026 Ekadashi List: सनातन धर्म में एकादशी तिथि का विशेष महत्व है। यह दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और पूरे भक्ति भाव से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकादशी का व्रत रखने से सुख- समृद्धि की प्राप्ति होती है। यहां हम बात करने जा रहे हैं अप्रैल के महीने में पड़ने वाली एकादशियों के बारे में, आपको बता दें कि अगस्त के महीने में वरुथनी और मोहनी एकादशी पड़ेंगे। आइए जानते हैं इनकी तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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कब है वरुथनी एकादशी ((Kab Hai Varuthini Ekadshi 2026)

शाख मास की एकादशी तिथि जिसे वरुथिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैशाख कृष्णपक्ष की एकादशी तिथि फ्यूचर पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल 2026 को पूर्वाह्न 01:16 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 14 अप्रैल 2026 को पूर्वाह्न 01:08 बजे समाप्त होगी. ऐसे में उदया तिथि के आधार पर यह व्रत 13 अप्रैल 2026 को ही रखा जाएगा। 

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वरुथनी एकादशी शुभ मुहूर्त

वरुथनी एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। यह मुहूर्त 11:56 ए एम से 12:47 पी एम तक रहेगा। इस बीच में आप पूजा- अर्चना कर सकते हैं।

वरुथनी एकादशी का महत्व

धार्मिक ग्रंथों के अनुसार, वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं और उसे दुर्भाग्य से छुटकारा मिलता है। यह व्रत व्यक्ति को सौभाग्य, यश और आयु प्रदान करता है। कहा जाता है कि इस एकादशी का फल हजारों दान, तप और यज्ञ के बराबर होता है।

कब है मोहनी एकादशी (Kab Hai Mohini Ekadshi 2026)

फ्यूचर पंचांग के अनुसार इस साल यह पावन तिथि 26 अप्रैल 2026 की शाम को 06:06 बजे प्रारंभ होकर अगले दिन 27 अप्रैल 2026 को सायंकाल 06:15 बजे समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि को आधार मानते हुए मोहिनी एकादशी व्रत 27 अप्रैल 2026 को रखा जाएगा।

मोहनी एकादशी शुभ मुहूर्त 2026

मोहनी एकादशी पर अभिजीत मुहूर्त बन रहा है। यह मुहूर्त 11:53 ए एम से 12:45 पी एम तक रहेगा। इस बीच में आप भगवान विष्णु की आराधना कर सकते हैं।

मोहनी एकादशी का महत्व

मोहिनी एकादशी का व्रत करने से मन और इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त होता है। यह व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए लाभकारी माना गया है, जो मानसिक अशांति, मोह-माया या नकारात्मक विचारों से परेशान रहते हैं। इस दिन व्रत रखने और भगवान विष्णु की पूजा करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त होता है।

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डिसक्लेमर- इस लेख को विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें