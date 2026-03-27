April 2026 Vrat Tyohar List (अप्रैल 2026 व्रत-त्योहार लिस्ट): मार्च 2026 के समापन के साथ अप्रैल माह आरंभ हो जाएगा। हिंदू कैलेंडर के अनुसार, चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के साथ ये माह आरंभ होगा, जो वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को समाप्त होगा। हिंदू नववर्ष का दूसरा माह वैशाख भी लग रहा है। इसके साथ ही इस माह अक्षय तृतीया, हनुमान जयंती, वैशाखी, महावीर जयंती, चैत्र पूर्णिमा, वरुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी जैसे व्रत त्योहार पड़ रहे हैं। जानिए हिंदू कैलेंडर के अनुसार अप्रैल माह में पड़ने वाले सभी व्रत त्योहारों के बारे में…

अप्रैल 2026 के व्रत-त्योहार (Hindu Calendar April 2026)

1 अप्रैल 2026 – चैत्र पूर्णिमा

2 अप्रैल 2026 – हनुमान जयंती

2 अप्रैल 2026 – चैत्र पूर्णिमा, चैत्र नवपद ओली पूर्ण

3 अप्रैल 2026 – वैशाख प्रारम्भ

5 अप्रैल 2026 – विकट संकष्टी

9 अप्रैल 2026 – मासिक कृष्ण जन्माष्टमी

10 अप्रैल 2026 – कालाष्टमी

13 अप्रैल 2026 – वल्लभाचार्य जयंती, वरूथिनी एकादशी

14 अप्रैल 2026 – मेष संक्रांति, सोलर नववर्ष, पुथंडू, अंबेडकर जयंती, बैसाखी, कृष्ण वामन द्वादशी

15 अप्रैल 2026 – विषु कानी, पहेला वैशाख, बुध प्रदोष व्रत, मासिक शिवरात्रि

17 अप्रैल 2026 – दर्श अमावस्या, वैशाख अमावस्या

18 अप्रैल 2026 – चन्द्र दर्शन, परशुराम जयंती

19 अप्रैल 2026 – अक्षय तृतीया, त्रेता युग दिवस, मातंगी जयंती

20 अप्रैल 2026 – रोहिणी व्रत, संकर्षण चतुर्थी

21 अप्रैल 2026 – शंकराचार्य जयंती, सूरदास जयंती

22 अप्रैल 2026 – रामानुज जयंती, स्कन्द षष्ठी

23 अप्रैल 2026 – गंगा सप्तमी

24 अप्रैल 2026 – बगलामुखी जयंती, मासिक दुर्गाष्टमी

25 अप्रैल 2026 – सीता नवमी

26 अप्रैल 2026 – महावीर स्वामी कैवल्य ज्ञान

27 अप्रैल 2026 – त्रिशूर पूरम, मोहिनी एकादशी

28 अप्रैल 2026 – परशुराम द्वादशी, भौम प्रदोष व्रत

30 अप्रैल 2026 – नृसिंह जयंती, छिन्नमस्ता जयंती

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।