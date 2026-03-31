April Grah Gochar 2026 Rashifal : वैदिक ज्योतिष अनुसार अप्रैल के महीने में कई ग्रह राशि परिवर्तन जा रहे हैं तो वहीं कई ग्रह संयोग करके राजयोग का निर्माण करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में मंगलादित्य योग के साथ साथ मालव्य राजयोग का संयोग भी बनने वाला है। दरअसल, इस महीने मीन राशि में मंगल, बुध, सूर्य और शनि का गोचर होने जा रहा है। साथ ही इस महीने धन के दाता शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ में गोचर करेंगे। वहीं मंगल और सूर्य की युति से मंगलादित्य राजयोग बनेगा। ग्रहों के इस योग संयोग का शुभ प्रभाव मेष, वृषभ समेत 4 राशियों को मिलेगा। करियर में प्रमोशन और आय में वृद्धि होने की संभावनाएं बन सकती है। साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है।

फ्यूचर पंचांग के अनुसार 2 अप्रैल को ग्रहों के सेनापति मंगल देव मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहां पहले से ही ग्रहों के राजा सूर्य देव संचरण कर रहे हैं, जिससे इन दोनों ग्रहों की युति से मंगलादित्य राजयोग बनेगा। वहीं धन और वैभव के दाता शुक्र ग्रह 19 अप्रैल को शुक्र ग्रह अपनी स्वराशि वृष में संचऱण करने जा रहे हैं, जिससे मालव्य महापुरुष राजयोग का निर्माण होगा।

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मेष राशि (Aries Zodiac)

अप्रैल का महीना मेष राशि वालों के लिए सकारात्मक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मंगलादित्य आपकी राशि से 12वें भाव पर बनेगा। वहीं मालव्य राजयोग आपकी गोचर कुंडली के दूसरे भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपके आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि देखने को मिल सकती है, जिससे कार्यक्षेत्र में आपको पहचान मिलने के संकेत हैं। साथ ही लंबे समय से रुके हुए कार्य पूरे होने के योग हैं और आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो सकती है। वहीं इस समय आप धन की सेविंग करने में सफल हो सकते हैं।

हालांकि इस दौरान आपका स्वभाव थोड़ा उग्र हो सकता है, जिससे रिश्तों में तनाव पैदा हो सकता है। इसलिए निर्णय लेते समय संयम बनाए रखना जरूरी होगा।

वृष राशि (Taurus Zodiac)

वृष राशि के जातकों के लिए यह महीना बेहद शुभ साबित हो सकता है क्योंकि शुक्र आपकी ही राशि में संचरण करके मालव्य राजयोग बना रहे हैं। साथ ही मंगलादित्य राजयोग आपकी राशि से इनकम और लाभ स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपके व्यक्तित्व में आकर्षण बढ़ सकता है और भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होने के संकेत हैं। साथ ही प्रेम संबंधों में मधुरता आने की संभावना है और दांपत्य जीवन भी बेहतर होने के योग हैं। वहीं इस दौरान आपको मान- सम्मान की प्राप्ति हो सकती है।

हालांकि खर्चों में अचानक वृद्धि हो सकती है, जिससे बजट बिगड़ सकता है। साथ ही खानपान में लापरवाही स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है।

तुला राशि (Tula Zodiac)

तुला राशि के लिए यह महीना आर्थिक लाभ और रिश्तों में सुधार लेकर आ सकता है। क्योंकि मंगलादित्य राजयोग आपकी राशि से छठे स्थान पर बनने जा रहा है। साथ ही मालव्य राजयोग आपकी गोचर कुंडली से अष्टम भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान निवेश से फायदा हो सकता है और जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलने के योग हैं। साथ ही सामाजिक जीवन भी सक्रिय रहेगा और नए संपर्क बन सकते हैं। वहीं इस दौरान आपकी सोची हुई योजनाएं सफल हो सकती हैं।

हालांकि अचानक खर्चों में वृद्धि और स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्याएं परेशान कर सकती हैं। इसलिए सावधानी और संतुलन बनाए रखना जरूरी होगा।

धनु राशि (Dhanu Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए अप्रैल का महीना लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। क्योंकि मंगलादित्य राजयोग आपकी राशि से चतुर्थ भाव पर बनने जा रहा है। साथ ही मालव्य राजयोग आपकी गोचर कुंडली से छठे भाव पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही आप कोई वाहन या प्रापर्टी खरीद सकते हैं। वहीं करियर और व्यापार में सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है और आपकी मेहनत रंग लाएगी। साथ ही नए अवसर मिल सकते हैं और बेरोजगार लोगों को नौकरी मिल सकती है। बस मेहनत और प्रयास करते रहना चाहिए।

लेकिन जल्दबाजी में लिए गए निर्णय नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए धैर्य और सोच-समझकर कदम उठाना जरूरी होगा।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।