Annapurna Jayanti 2022: 8 दिसंबर को मनाई जाएगी अन्नपूर्णा जयंती, जानें पूजा-विधि और महत्व

Annapurna Jayanti 2022: इस दिन माता अन्नपूर्णा की पूजा का महत्व बताया गया है। इस दिन मां पार्वती और भगवान शिव की भी पूजा की जाती है।

Annapurna Jayanti 2022: कब है अन्नपूर्णा जयंती 2022।

पढें Religion (Religion News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram