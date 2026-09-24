Anant Chaturdashi 2026: सनातन धर्म में अनंत चतुर्दशी त्योहार का विशेष महत्व है। यह पर्व भगवान विष्णु को समर्पित होता है। साथ ही इस दिन गणपति का पवित्र नदी में विसर्जन भी किया जाता है। आपको बता दें कि अनंत चतुर्दशी का पर्व इस वर्ष 25 सितंबर 2026, शुक्रवार को मनाया जाएगा। वहीं इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है और विधिपूर्वक व्रत रखने का विधान होता है।

 साथ ही अनंत हाथ में बांधा जाता है। लेकिन शास्त्रों में अनंत चतुर्दशी पर्व के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करना जरूरी होता है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी व्रत के नियम और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं…

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अनंत बांधने का शुभ मुहूर्त

वहीं भगवान अनंत की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 06:28 बजे से रात्रि 11:06 बजे तक रहेगा। इस बीच में आप भगवान विष्णु की पूजा-अर्चना कर सकते हैं। साथ ही अनंत सूत्र हाथ में बांध सकते हैं।

अनंत चतुर्दशी पर क्या करें?

अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह स्नान करके साफ- सुथरे वस्त्र धारण करें। साथ ही पूजा स्थल की सफाई करें। वहीं भगवान विष्णु के अनंत रूप का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। साथ ही पूजा में दीपक जलाएंगे। वहीं भगवान विष्णु को फूल, फल और नैवेद्य अर्पित करें। वहीं अनंत धागे को सबसे पहले भगवान विष्णु को अर्पित करें। सबसे बाद अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा पढ़ें। इसके बाद अनंत सूत्र की पूजा करके उसे धारण करें। अनंत बांधते समय इस मंत्र का जाप करें। ‘अनंत संसार महासुमद्रे मग्रं समभ्युद्धर वासुदेव, अनंतरूपे विनियोजयस्व ह्रानंतसूत्राय नमो नमस्ते।’ 

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अनंत सूत्र बांधने का क्या है नियम?

शास्त्रों के अनंत सूत्र में 14 गांठें लगाई जाती हैं। पूजा के बाद महिलाएं इसे बाएं हाथ और पुरुष दाएं हाथ में धारण करते हैं।

अनंत चतुर्दशी के व्रत में क्या नहीं करना चाहिए?

विष्णु पुराण के अनुसार व्रत रखने वाले श्रद्धालुओं को इस दिन सात्विक आहार करना चाहिए। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। वहीं व्रत के दौरान नमक से परहेज करें और फलाहार करें। वहीं किसी के साथ क्रोध और अपशब्द न बोलें। साथ ही नकारात्मक विचारों से दूर रहें।

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