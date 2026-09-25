Anand Chaturdashi 2026, Vishnu Ji Ki Aarti Lyrics in Hindi: हिंदू पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का विधिवत पूजा करने के साथ उन्हें अनंत सूत्र अर्पित किया जाता है, जिससे बाद में आप अपने हाथ में बांधते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से जाने-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही सुख-समृद्धि, धन-संपदा, भोग-विलास की प्राप्ति के भी योग बनते हैं। इस साल अनंत चतुर्दशी पर रवि के साथ कई शुभ योगों का निर्माण हो रहा है। ऐसे में भगवान विष्णु की विधिवत पूजा, व्रत कथा, मंत्र, चालीसा का पाठ करने के बाद अंत में ये आरती अवश्य करें। आइए जानते हैं विष्णु जी की आरती ऊं जय जगदीश हरे लिरिक्स इन हिंदी…

अनंत चतुर्दशी पर कितने बजे करें गणेश विसर्जन, जानें शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और मंत्र

अनंत चतुर्दशी 2026 मुहूर्त( Anant Chaturdashi 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर की रात 11 बजकर 18 मिनट से आरंभ हो रही है, जो 25 सितंबर की रात 11 बजकर 06 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से अनंत चतुर्दशी का व्रत 25 सितंबर 2026 को रखा जाएगा। इस दिन विष्णु जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:11 बजे से रात 11:06 बजे तक है।

भगवान विष्णु की आरती (Om Jai Jagdish Hare Aarti Lyrisc)

ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।

भक्तजनों के संकट क्षण में दूर करे॥

जो ध्यावै फल पावै, दुख बिनसे मन का।

सुख-संपत्ति घर आवै, कष्ट मिटे तन का॥ ॐ जय…॥

मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूं किसकी।

तुम बिन और न दूजा, आस करूं जिसकी॥ ॐ जय…॥

तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतरयामी॥

पारब्रह्म परेमश्वर, तुम सबके स्वामी॥ ॐ जय…॥

तुम करुणा के सागर तुम पालनकर्ता।

मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भर्ता॥ ॐ जय…॥

तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति।

किस विधि मिलूं दयामय! तुमको मैं कुमति॥ ॐ जय…॥

दीनबंधु दुखहर्ता, तुम ठाकुर मेरे।

अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा तेरे॥ ॐ जय…॥

विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।

श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा॥ ॐ जय…॥

तन-मन-धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा।

तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा॥ ॐ जय…॥

गदीश्वरजी की आरती जो कोई नर गावे।

कहत शिवानंद स्वामी, मनवांछित फल पावे॥ ॐ जय…॥

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