Anant Chaturdashi 2026 Upay: अनंत चतुर्दशी का पर्व भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप और अनंत सूत्र की पूजा के लिए विशेष माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्रद्धापूर्वक पूजा-पाठ और कुछ विशेष उपाय करने से जीवन में सुख-समृद्धि बनी रहती है। इस दिन गणेश विसर्जन भी किया जाता है। इस साल अनंत चतुर्दशी का पर्व 25 सितंबर को मनाया जाएगा। वहीं ज्योतिष में इस दिन के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं… आइए जानते हैं इन उपायों के बारे में…

अनंत चतुर्दशी के व्रत में इन बातों का रखें विशेष ध्यान, जानें इस दिन क्या करें और क्या नहीं

1- भगवान विष्णु की पूजा करें

अनंत चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करना शुभ माना जाता है। पूजा के दौरान श्री हरि को पीले फूल, तुलसी दल और पीले फल अर्पित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और घर में सकारात्मकता बनी रहती है।

2- अनंत सूत्र धारण करें

इस दिन पूजा के बाद अनंत सूत्र धारण करें। धार्मिक मान्यता के अनुसार अनंत सूत्र भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। पुरुष इसे दाहिने हाथ और महिलाएं बाएं हाथ में धारण करती हैं। ऐसा करने से सुख- समृद्धि आने की मान्यता है।

3- जरूरतमंद को दान करें

अनंत चतुर्दशी पर अन्न, वस्त्र, फल या पीली वस्तुओं का दान करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दान-पुण्य करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है।

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4- घर के मंदिर में दीपक जलाएं

शाम के समय भगवान विष्णु के सामने घी का दीपक जलाकर विष्णु मंत्र का जाप करें। इससे घर का वातावरण पॉजिटिविटी और परिवार में सुख-शांति आने की मान्यता है।

5- धन में वृद्धि के लिए करें ये उपाय

अनंत चतुर्दशी में पूजा के दौरान 5 या 7 कौड़ी पर सिंदूर लगाकर उसे माता लक्ष्मी को अर्पित करें। शाम की पूजा के बाद कौड़ी को मंदिर से उठाएं और उसे लाल या पीले रंग के वस्त्र में बांध लें। साथ ही फिर इसको धन स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होने की मान्यता है।

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6- तुलसी जी की पूजा करें

अनंत चतुर्दशी के दिन तुलसी को जल अर्पित करके दीपक जलाना भी शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।