Anant Chaturdashi 2026: हिंदू धर्म में अनंत चतुर्दशी को अत्यंत शुभ माना जाता है। पंचांग के अनुसार, हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप की पूजा की जाती है। इसी के कारण इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस खास मौके पर श्री विष्णु की विधिवत पूजा करने से जाने-अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति मिल सकती है। इसके साथ ही जीवन में खुशियों, सुख-समृद्धि, धन-संपदा की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन विष्णु जी की पूजा करने के साथ अनंत सूत्र बांधते हैं जिसे भगवान विष्णु का अनंत स्वरूप का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही इस दिन से गणेश उत्सव का भी समापन हो जाता है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी पर विष्णु जी की पूजन विधि, सामग्री, अनंत सूत्र बांधने का तरीका और नियम…

अनंत चतुर्दशी 2026 तिथि (Anant Chaturdashi 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर की रात 11 बजकर 18 मिनट से शुरू होगी, जो 25 सितंबर की रात 11 बजकर 06 मिनट पर समापन होगा। ऐसे में अनंत चतुर्दशी का व्रत 25 सितंबर 2026 को रखा जाएगा।

अनंत चतुर्दशी 2026 पूजा मुहूर्त (Anant Chaturdashi 2026 Shubh Muhurat)

पूजा का शुभ मुहूर्त- 25 सितंबर को सुबह 6:11 बजे से रात 11:06 बजे तक है।

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:35 से 5:23 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:48 से दोपहर 12:37 बजे तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 2:13 से 3:01 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:14 से 6:38 बजे तक

रवि योग: सुबह 6:11 से 11:22 बजे तक

अनंत चतुर्दशी पर ऐसे करें विष्णु जी का पूजन (Anant Chaturdashi 2026 Puja Vidhi)

अनंत चतुर्दशी पर सुबह स्नान आदि करने के बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद पूजा स्थल पर जाएंगे और एक चौकी पर पीला रंग का कपड़ा डालकर विष्णु जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें। इसके बाद उनका ध्यान करते हुए उन्हें फूल, चंदन, अक्षत, फल, गन्ने के रस की खीर, फल और नैवेद्य अर्पित करें। इसके बाद अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा, चालीसा, मंत्र के साथ अंत में आरती कर लें। इसके साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लें।

क्या है अनंत सूत्र? (Anant Chaturdashi 2026 Anant Sutra)

अनंत चतुर्दशी में अनंत सूत्र बांधना शुभ माना जाता है। ये एक पवित्र धागा होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस सूत्र में भगवान विष्णु का वास होता है, जिसमें 14 गांठें लगाई जाती हैं और ये गांठ 14 लोकों का प्रतीक माना जाता है।

अनंत सूत्र बांधने का मुहूर्त (Anant Chaturdashi 2026 Anant Sutra Muhurat)

अगर आप अनंत चतुर्दशी के दिन सूत्र बांध रहे हैं, तो ये सुबह 06:11 बजे से रात 11:06 बजे के बीच बांधना शुभ होगा।

अनंत सूत्र बांधने की विधि (Anant Sutra Vidhi)

भगवान विष्णु की विधिवत पूजा के बाद सूत या कोई अन्य धागे लेकर हल्दी, कुमकुम आदि से रंग लें। इसके बाद भगवान विष्णु का मनन करते हुए इसमें 14 गांठें लगाएं। इसे विष्णु जी को समर्पित कर दें। पूजा समाप्त होने के विष्णु का मनन करते हुए इसे बांह में बांध लें।

अनंत सूत्र बांधते समय बोले ये मंत्र

अनंत संसार महासमुद्रे मग्नं समभ्युद्धर वासुदेव।

अनंतरूपे विनियोजयस्व ह्यनंतसूत्राय नमो नमस्ते॥

अनंत सूत्र से जुड़ी 14 गांठ का महत्व

अनंत चतुर्दशी पर इस अनंत सूत्र को धारण करने के लिए सूती या रेशमी धागा में 14 गांठ लगाई जाती है। अनंत चतुर्दशी और अनंत सूत्र के बारे में नारद पुराण में लिखा हुआ है। मान्यताओं के अनुसार, 14 गांठ को चौदह लोगों सा प्रतीक माना जाता है। इन लोकों में 7 ऊर्ध्व लोक- भू,भूव:, स्व:, मह:, जन:, तप: और सत्य लोक और सात अधोलोक- अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल को माना जाता है।

अनंत सूत्र बांधने के नियम

अनंत चतुर्दशी के दिन महिलाएं अपने बाएं हाथ में और पुरुष दाएं हाथ में इसे धारण करें।

अनंत सूत्र को बांधते समय शुद्धता का पूर्ण ध्यान रखें।

पूजा के दौरान सात्विकता बनाएं रखे और अपनी श्रद्धा के साथ पूजा करें।

अनंत धागे में कुल 14 गांठें ही लगाएं। इससे कम या फिर ज्यादा नहीं।

अनंत धागों को कम से कम 14 दिन या फिर पूरे साल बांध सकते हैं।

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।