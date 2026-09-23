Anant Chaturdashi 2026: हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अनंत चतुर्दशी का पर्व मनाया जाता है। इसे अनंत चौदस भी कहा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ अनंत सूत्र बांधा जाता है। इसके साथ ही 10 दिवसीय गणेश उत्सव का भी समापन होता है। इस साल अनंत चतुर्दशी तिथि को लेकर थोड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। आइए जानते हैं अनंत चतुर्दशी की सही तिथि, गणेश विसर्जन का मुहूर्त, पूजा विधि सहित अन्य जानकारी…

अनंत चतुर्दशी 2026 सही तारीख (Anant Chaturdashi 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि 24 सितंबर की रात 11 बजकर 18 मिनट से आरंभ हो रही है, जो 25 सितंबर की रात 11 बजकर 06 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से अनंत चतुर्दशी का व्रत 25 सितंबर 2026 को रखा जाएगा।

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ: 24 सितंबर 2026 को रात 11:18 बजे

भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि समाप्त: 25 सितंबर 2026 को रात 11:06 बजे

अनंत चतुर्दशी 2026 पूजा मुहूर्त (Anant Chaturdashi 2026 Shubh Muhurat)

पूजा का शुभ मुहूर्त- 25 सितंबर को सुबह 6:11 बजे से रात 11:06 बजे तक है।

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 4:35 से 5:23 बजे तक

अभिजीत मुहूर्त: सुबह 11:48 से दोपहर 12:37 बजे तक

विजय मुहूर्त: दोपहर 2:13 से 3:01 बजे तक

गोधूलि मुहूर्त: शाम 6:14 से 6:38 बजे तक

रवि योग: सुबह 6:11 से 11:22 बजे तक

अनंत चतुर्दशी की पूजा विधि (Anant Chaturdashi 2026 Puja Vidhi)

अनंत चतुर्दशी के दिन सुबह उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान कर लें। इसके बाद साफ वस्त्र धारण कर लें। अगर आप व्रत रख रहे हैं, तो विष्णु जी का मनन करके हुए व्रत का संकल्प ले लें। इसके बाद भगवान विष्णु के अनंत रूप की तस्वीर या मूर्ति स्थापित करें और पंचामृत, गंगाजल, जल आदि से स्नान करके साफ वस्त्र, आभूषण अर्पित करें। इसके बाद पीला चंदन, अक्षत, फूल, माला, फल, तुलसी दल, भोग लगाने के साथ जल अर्पित करें। इसके बाद 14 गांठ लगी सूती या फिर रेशन के धागे से अनंत सूत्र बनाएं जिसे हल्दी और कुमकुम से रंगकर भगवान को चढ़ाएं।

अब घी का दीपक, धूप जलाकर विष्णु मंत्र, विष्णु चालीसा, व्रत कथा का पाठ करके आरती कर लें। इसके बाद अनंत धागा को पुरुष हाएं हाथ और महिलाएं बाएं हाथ में बांध लें।

गणेश विसर्जन के शुभ मुहूर्त (Ganesh Visarjan 2026 Muhurat)

गणेश उत्सव अनंत चतुर्दशी के साथ समाप्त हो जाता है। इस साल गणपति बप्पा की विदाई 25 सितंबर 2026 को की जाएगी।

प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) – 06:11 ए एम से 10:42 ए एम

अपराह्न मुहूर्त (शुभ) – 12:13 पी एम से 01:43 पी एम

अपराह्न मुहूर्त (चर) – 04:44 पी एम से 06:14 पी एम

रात्रि मुहूर्त (लाभ) – 09:14 पी एम से 10:43 पी एम

रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) – 26 सितंबर 12:13 ए एम से 04:42 ए एम

अनंत चतुर्दशी को ऐसे करें गणेश विसर्जन (Ganesh Visarjan 2026 Vidhi)

अनंत चतुर्दशी के साथ गणेश उत्सव समाप्त हो जाएगा। ऐसे में अगर आप अंतिम दिन बप्पा का विसर्जन करना चाहते हैं, तो पहले उनकी विधिवत पूजा कर लें और मोदक चढ़ा दें। इसके साथ ही एक लाल या पीले कपड़े में अक्षत, दूर्वा घास, कुछ सिक्के, सुपारी, मोदक सहित अन्य मिष्ठान बांध दें। इस पोटली को पाथेय या यात्रा भोजन कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार, बप्पा जब अपने लोक को जाते हैं, तो इन्हें रास्ते में भूख लगे, तो यह खा लें। अब बप्पा को ‘गणपति बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’ के जयकारों के साथ जल में प्रवाहित कर दें।

अनंत चतुर्दशी पर करें इन मंत्रों का जाप

विष्णु मूल मंत्र

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ॥

विष्णु गायत्री मंत्र

ॐ नारायणाय विद्महे

वासुदेवाय धीमहि

तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॥

शांतिप्रदायक विष्णु मंत्र

ॐ विष्णवे नमः ॥

संकटनाशक मंत्र

ॐ नारायणाय नमः ॥

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