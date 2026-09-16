Anant Chaturdashi 2026 Date : अनंत चतुर्दशी हिंदू धर्म के प्रमुख व्रत और त्योहारों में से एक है। यह पर्व भगवान विष्णु के अनंत स्वरूप को समर्पित माना जाता है। पंचांग के अनुसार भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को यह पर्व मानाया जाता है। इस पर्व पर भक्त भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और हाथ में अनंत सूत्र बांधकर सुख, समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना करते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार, इस दिन विधि-विधान से पूजा और व्रत करने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं तिथि और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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अनंत चतुर्दशी कब है? (Kab Hai Anant Chaturdashi 2026)

फ्यूचर पंचांग के अनुसार, इस साल अनंत चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 24 सितंबर, गुरुवार के दिन रात में 11 बजकर 17 मिनट पर होगी। वहीं, अगले दिन यानी 25 सितंबर, शुक्रवार को रात के 11 बजकर 08 मिनट पर चतुर्दशी तिथि समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, 25 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का त्योहार मनाना शास्त्र सम्मत होगा।

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अनंत चतुर्दशी 2026 गणेश विसर्जन मुहूर्त

लाभ चौघड़िया : सुबह के 7 बजकर 41 मिनट से लेकर 9 बजकर 11 मिनट तक

सुबह के 7 बजकर 41 मिनट से लेकर 9 बजकर 11 मिनट तक अमृत चौघड़िया : सुबह के 9 बजकर 11 मिनट से लेकर 10 बजकर 42 मिनट तक

सुबह के 9 बजकर 11 मिनट से लेकर 10 बजकर 42 मिनट तक शुभ चौघड़िया : दोपहर के 12 बजकर 12 मिनट से लेकर 1 बजकर 43 मिनट तक

आपको बता दें कि मुख्य रूप से दोपहर की पूजा के बाद शाम के शुभ मुहूर्त में भगवान गणेशजी को विदा किया जाता है।

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अनंत चतुर्दशी का धार्मिक महत्व

अनंत चतुर्दशी पर भगवान विष्णु के अनंत रूप की पूजा करने का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि अनंत सूत्र में भगवान विष्णु का आशीर्वाद माना जाता है और इसे धारण करने से जीवन में आने वाली परेशानियां दूर होने की मान्यता है। साथ ही जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ने की कामना की जाती है। अनंत चतुर्दशी का संबंध गणेश उत्सव के समापन से भी है। इस दिन कई स्थानों पर गणपति विसर्जन किया जाता है।

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