Amla Navami 2026: हिंदू धर्म में कार्तिक मास का विशेष महत्व है। इस महीने कई बड़े व्रत-त्योहार आते हैं। इन्हें सुख-समृद्धि और सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। इन्हीं में से एक है आंवला नवमी जिसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। इसके साथ ही आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार आंवला नवमी के दिन दान- पुण्य करने के साथ पूजा पाठ करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति हो सकती है। इस साल आंवला नवमी 18 नवंबर 2026 को पड़ रही है आइए जानते हैं आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, मंत्र और आरती

कब है आंवला नवमी 2026? (Amla Navami 2026 Date)

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 18 नवंबर को सुबह 6 बजकर 4 मिनट से शुरू हो रही है, जो अगले दिन 19 नवंबर को सुबह 7 बजकर 5 मिनट पर समाप्त होगी। ऐसे में आंवला नवमी 18 नवंबर,बुधवार को पड़ रही है।

आंवला नवमी 2026 शुभ मुहूर्त (Amla Navami 2026 Shubh Muhurat)

इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने के साथ कई लोग व्रत भी रखते हैं। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 46 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 6 मिनट तक है।

ब्रह्म मुहूर्त- 04:59 ए एम से 05:53 ए एम तक रहेगा

निशिता मुहूर्त- रात 11:40 पी एम से लेकर 19 नवंबर को 12:33 ए एम

अमृत काल – 10:28 पी एम– 12:11 ए एम

आंवला नवमी पर बन रहे योग (Amla Navami 2026 Shubh Yog)

इस साल अक्षय नवमी पर रवि योग के साथ ध्रुव और व्याघात योग बनने वाला है। ध्रुव योग सुबह 08:05 बजे तक रहेगा, उसके बाद व्याघात योग बनेगा। इसके साथ ही रवि योग सुबह 06:23 बजे से 19 नवंबर को सुबह 06:23 तक रहेगा।

आंवला नवमी 2026 पूजा विधि (Amla Navami 2026 Puja Vidhi)

इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण कर लें। इसके बाद सूर्य को अर्घ्य दें। फिर विष्णु जी की पूजा करें। विष्णु जी को पीले फूल, पीला चंदन, पीला भोग, नैवेद्य, तुलसी दल चढ़ाने के साथ घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही विष्णु मंत्र का जाप करके आरती कर लें।

विष्णु जी की पूजा करने के बाद महिलाएं आंवले के वृक्ष की पूजा करें। इसके लिए वृक्ष के नीचे पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं। इसके बाद वृक्ष की जड़ में दूध, जल आदि चढ़ाएं। इसके बाद रोली, अक्षत, मिठाई, फल आदि चढ़ा दें और कच्चे सूत से धागा लपेटे हुए 7 या 11 बार परिक्रमा कर लें। फिर घी का दीपक जलाकर व्रत कथा का पाठ कर लें। इसके बाद सुख-समृद्धि , सौभाग्य की कामना कर लें। पूजा करने के बाद अपने परिवार के साथ आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर सात्विक भोजन कर लें।

आंवला नवमी 2026 मंत्र (Amla Navami 2026 Mantra )

आंवला वृक्ष पूजन मंत्र:

ॐ धात्र्यै नम: या “ॐ धात्री वृक्षाय नमः

रक्षासूत्र (कलावा) बांधते समय का मंत्र:

दामोदरनिवासयै धात्र्यै देव्यै नमो नमः।

सूत्रेणानेन बध्नामि धात्रि देवी नमोस्तुते॥”

भगवान विष्णु का मंत्र

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

आंवला देवता की आरती (Amla Devta Aarti)

ॐ जय आंवला देवता, प्रभु जय आंवला देवता।

कार्तिक नवमी पावन, महिमा जग में गाता ॥

धूप दीप नैवेद्य लेकर भक्त आए हैं।

फल फूल और जल से, चरण तुम्हारे सजाए हैं ॥

सुख शांति देना प्रभु, रखना लाज हमारी।

तेरे चरणों में बीते, जीवन की हर बारी ॥

जो कोई आरती गावे, प्रेम और विश्वास से।

कृपा बरसाना उस पर, अपने शुभ आशीष से ॥

विष्णु लक्ष्मी शिव शंकर, सबके कष्ट मिटाएं।

आंवला देव कृपा कर, मंगल भाग्य जगाएं ॥

श्री विष्णु आरती (Shri Vishnu Aarti)

ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।

भक्तजनों के संकट, क्षण में दूर करे ॥

जो ध्यावे फल पावे, दुःख बिनसे मन का।

स्वामी दुःख बिनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे,

कष्ट मिटे तन का ॥ ॐ जय जगदीश हरे ॥

मात-पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी।

स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा,

आस करूं मैं जिसकी ॥ ॐ जय जगदीश हरे ॥

तुम पूरण परमात्मा, तुम अन्तर्यामी।

स्वामी तुम अन्तर्यामी, पारब्रह्म परमेश्वर,

तुम सबके स्वामी ॥ ॐ जय जगदीश हरे ॥

तुम स्वामी सख-कर्ता, तुम पालन-कर्ता।

स्वामी तुम पालन-कर्ता, मैं सेवक तुम स्वामी,

कृपा करो भर्ता ॥ ॐ जय जगदीश हरे ॥

तुम हो एक अगोचर, सर्वप्राणपति।

स्वामी सबप्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय!

तुमको मैं कुमति ॥ ॐ जय जगदीश हरे ॥

दीनबन्धु दुःख-हरता, तुम ठाकुर मेरे।

स्वामी तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ उठाओ,

द्वार पड़ा मैं तेरे ॥ ॐ जय जगदीश हरे ॥

विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा।

स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा-भक्ति बढ़ाओ,

सन्तन की सेवा ॥ ॐ जय जगदीश हरे ॥

तन मन धन सब है तेरा।

स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण,

क्या लागे मेरा ॥ ॐ जय जगदीश हरे ॥

ॐ जय जगदीश हरे, स्वामी! जय जगदीश हरे।

भक्तजनों के संकट, क्षण में दूर करे ॥

डिसक्लेमर- इस लेख में दी गई किसी भी जानकारी की सटीकता या विश्वसनीयता की गारंटी नहीं है। विभिन्न माध्यमों जैसे ज्योतिषियों, पंचांग, मान्यताओं या फिर धर्मग्रंथों से संग्रहित कर ये जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं। किसी भी पूजा, पंचांग को अपने क्षेत्र के अनुसार अवश्य देखें या फिर अपने पंडित, ज्योतिषी से सलाह लें। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है। इसके सही और सिद्ध होने की प्रामाणिकता नहीं दे सकते हैं। इसके किसी भी तरह के उपयोग करने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।