Amalaki Ekadashi 2026 Date and Shubh Muhurat: हिंदू धर्म में एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। पंचांग के अनुसार पूरे वर्ष में कुल 24 एकादशी आती हैं, जिनमें आमलकी एकादशी का विशेष महत्व होता है। यह एकादशी फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। आमलकी एकादशी को अमला एकादशी और रंगभरी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस पावन दिन भगवान विष्णु की पूजा के साथ-साथ आंवले के वृक्ष का पूजन किया जाता है। काशी में इसी दिन से होली उत्सव की शुरुआत मानी जाती है, जिस कारण इसे रंगभरी एकादशी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्रद्धा और नियमपूर्वक इस व्रत को करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का निवास होता है, इसलिए इस दिन आंवले का पूजन और सेवन अत्यंत शुभ और फलदायी माना जाता है। आमलकी एकादशी का व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आता है। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस वर्ष आमलकी एकादशी का व्रत किस तिथि को रखा जाएगा, साथ ही जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण समय और व्रत की संपूर्ण विधि क्या है।

पंचांग के अनुसार, एकादशी तिथि का आरंभ 27 फरवरी को रात 12 बजकर 33 मिनट से होगा और यह तिथि उसी दिन रात 10 बजकर 32 मिनट तक रहेगी। ऐसे में साल 2026 में आमलकी एकादशी का व्रत 27 फरवरी, शुक्रवार को रखा जाएगा। साथ ही, इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा के लिए शुभ समय सुबह 6:48 से 11:08 तक रहेगा।

आमलकी एकादशी 2026 शुभ योग

इस वर्ष आमलकी एकादशी के अवसर पर कई शुभ योगों का संयोग बन रहा है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ गया है। सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, आयुष्मान योग और सौभाग्य योग जैसे मंगलकारी योग इस एकादशी को अत्यंत फलदायी बना रहे हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इन शुभ योगों में किया गया पूजा-पाठ, व्रत और दान कई गुना अधिक पुण्य फल प्रदान करता है। इसलिए यह दिन आध्यात्मिक साधना के लिए विशेष माना गया है।

आमलकी एकादशी व्रत पारण का समय

आमलकी एकादशी व्रत का पारण अगले दिन, 28 फरवरी को सुबह 6 बजकर 47 मिनट से 9 बजकर 06 मिनट के बीच किया जाएगा।

आमलकी एकादशी की पूजा विधि

आमलकी एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लें। पूजा स्थल पर दीपक जलाएं और भगवान को धूप, फूल, फल एवं तुलसी अर्पित करें। इस दौरान ‘ॐ नमो भगवते वासुदेवाय’ मंत्र का श्रद्धापूर्वक जाप करें। इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा विशेष फलदायी मानी जाती है। आंवले के पेड़ पर जल अर्पित करें और उसके नीचे दीपक जलाएं। दिनभर व्रत का पालन करें और शाम के समय भगवान विष्णु की आरती करने के बाद प्रसाद ग्रहण करें।

आमलकी एकादशी व्रत का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में आमलकी एकादशी व्रत को अत्यंत पुण्यदायी और मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। यह व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है और इसे श्रद्धा व नियमपूर्वक करने से पापों का नाश होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले का पूजन और सेवन विशेष फलदायी माना गया है। कहा जाता है कि इस दिन व्रत, पूजा और दान करने से व्यक्ति को विष्णु कृपा प्राप्त होती है।

