Amalaki Ekadashi 2026: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को अत्यंत पवित्र और फलदायी माना गया है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को आमलकी एकादशी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधिपूर्वक पूजा की जाती है, साथ ही आंवले के वृक्ष का पूजन भी विशेष रूप से किया जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आमलकी एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है। शास्त्रों में उल्लेख है कि इस तिथि पर किए गए पुण्य कर्मों का फल कई गुना बढ़ जाता है। विशेष रूप से दान-पुण्य, जरूरतमंदों को भोजन कराना और सेवा कार्य करने से पापों का क्षय होता है और सकारात्मक फल प्राप्त होते हैं। आइए विस्तार से जानते हैं आमलकी एकादशी की तिथि, महत्व, पूजा का शुभ मुहूर्त, मंत्र सहित अन्य जानकारी…

आमलकी एकादशी 2026 कब? (Amalaki Ekadashi 2026 Date)

फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आरंभ- 27 फरवरी 2026 तड़के 12:33 से शुरू

फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी समाप्त- 27 फरवरी 2026 की रात 10:32 बजे

आमलकी एकादशी 2026 तिथि– उदया तिथि को आधार पर 27 फरवरी 2026, शुक्रवार

आमलकी एकादशी 2026 पारण का समय (Amalaki Ekadashi 2026 Paran Time)

द्रिक पंचांग के अनुसार आमलकी एकादशी व्रत का पारण 28 फरवरी 2026, शनिवार को प्रात:काल 06:47 से 09:06 बजे के बीच कर सकते हैं।

आमलकी एकादशी 2026 का महत्व (Amalaki Ekadashi 2026 Significance )

ऐसी धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धालु विधि-विधान से आमलकी एकादशी व्रत करता है, उसे पापों से मुक्ति मिलती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि इस दिन सच्ची भावना से पूजा-अर्चना करने पर घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है और आर्थिक परेशानियां कम होती हैं। विशेष रूप से संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले, धन में वृद्धि चाहने वाले या मानसिक शांति की कामना करने वाले लोगों के लिए यह व्रत अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है।

आमलकी एकादशी पर आंवला पूजा का विशेष महत्व (Amalaki Ekadshi 2026 Amla Pujan)

आमलकी एकादशी पर आंवला पूजन का विशेष महत्व है। मान्यता है कि आंवला के पेड़ों में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए इस दिन आंवला की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। इस दिन आवंला की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के दुख-दर्द और पापों से मुक्ति मिल जाती है।

आमलकी एकादशी पर करें भगवान विष्णु के इन मंत्रों का जाप

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

ॐ नमो नारायणाय

ॐ विष्णवे नम:

ॐ हूं विष्णवे नम:

ॐ अं वासुदेवाय नम:

ॐ आं संकर्षणाय नम:

ॐ अं प्रद्युम्नाय नम:

ॐ अ: अनिरुद्धाय नम:

शान्ताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं

विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्ण शुभांगम्

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।