Ekadashi 2021: हिंदू धर्म में एकादशी तिथि को बड़ा ही शुभ माना जाता है। ये तिथि भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि एकादशी व्रत रखने से मनोकामनाओं की पूर्ति होने के साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। वैसे तो साल में 24 एकादशी व्रत आते हैं लेकिन होली से पहले आने वाली आमलकी एकादशी को बेहद ही खास माना गया है। ये एकादशी साल 2021 में 25 मार्च को है।

महत्व: आमलकी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। हिंदू धर्म में आंवले के पेड़ को देवता के समान माना जाता है। मान्यता है कि सृष्टि की रचना के समय भगवान विष्णु ने आंवले को पेड़ के रूप में प्रतिष्ठित किया था। इसलिए आंवले के पेड़ में ईश्वर का स्थान माना गया है। आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है।

पूजा मुहूर्त: आमलकी एकादशी 25 मार्च बृहस्पतिवार के दिन है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 24 मार्च को 10:23 AM बजे से हो जाएगा और इसकी समाप्ति 25 मार्च को 09:47 AM पर होगी। एकादशी व्रत पारण का समय 26 मार्च को 06:18 AM से 08:21 AM तक रहेगा।

पूजा विधि: इस दिन सुबह उठकर भगवान विष्णु का ध्यान करें और व्रत रखने का संकल्प करें। व्रत का संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें। घी का दीपक जलाकर विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करें। अगर आस-पास आंवले का पेड़ नहीं है तो घर पर ही भगवान विष्णु को आंवला प्रसाद के रूप में अर्पित करें। आंवले के पेड़ की पूजा धूप, दीप, रोली, चंदन, फूल, अक्षत से करने के बाद जरूरतमंदों को दान करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। व्रत के अगले दिन भी व्रत का पारण करने से पहले विष्णु जी की पूजा कर किसी जरूरमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, वस्त्र और आंवला दान में देना चाहिए। इसके बाद भोजन ग्रहण कर उपवास खोलें।