Amalaki Ekadashi 2021 Date And Vrat Katha: हिंदू धर्म में एकादशी व्रतों का काफी महत्व माना गया है। मान्यता है कि इस तिथि पर उपवास रख भगवान विष्णु की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होने के साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। साल में 24 या कभी 25 एकादशी व्रत भी पड़ जाते हैं। 25 मार्च को आमलकी एकादशी है। सभी एकादशियों में ये एकादशी अत्यंत ही श्रेष्ठ मानी जाती है।

महत्व: आमलकी का मतलब आंवला से होता है। पद्म पुराण के अनुसार आंवले का वृक्ष भगवान विष्णु का प्रिय माना जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि इस वृक्ष में श्री हरि और माता लक्ष्मी का वास होता है। जिस वजह से आमलकी एकादशी के दिन आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन आंवले का उबटन लगाने, आंवले के जल से स्नान करने, आंवला पूजन करने, आंवले का भोजन करने और आंवले का दान करने की सलाह दी जाती है। कहा जाता है कि समस्त यज्ञों के बराबर फल देने वाले आमलकी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की भी प्राप्ति होती है।

आमलकी एकादशी मुहूर्त (Amalaki Ekadashi 2021 Muhurat):

26 मार्च को व्रत तोड़ने का समय- 06:18 AM से 08:21 AM

पारण तिथि के दिन द्वादशी समाप्त होने का समय- 08:21 AM

एकादशी तिथि प्रारम्भ- 24 मार्च 2021 को 10:23 AM बजे

एकादशी तिथि समाप्त-25 मार्च 2021 को 09:47 AM बजे

पूजा विधि: इस दिन सुबह उठकर स्नान कर भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए व्रत करने का संकल्प लें। श्री हरि की पूजा करें। उनके समक्ष घी का दीपक जलाएं। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें। पूजा के बाद आंवले के पेड़ के नीचे नवरत्न युक्त कलश स्थापित करें। अगर आपके घर के आस-पास आंवले का पेड़ नहीं हो तो घर पर ही पूजा के समय भगवान विष्णु को आंवला प्रसाद स्वरूप अर्पित करें। आंवले के पेड़ का या घर पर भगवान विष्णु का धूप, दीप, रोली, चंदन, अक्षत, फूल आदि से पूजन करें। पूजन के बाद किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराएं। अगले दिन द्वादशी को स्नान कर भगवान विष्णु का फिर से पूजन करें और जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को कलश, कुछ वस्त्र और आंवला का दान दें। इसके बाद शुभ मुहूर्त में अपना व्रत खोलें।



आमलकी एकादशी की कथा: प्राचीन काल में चित्रसेन नामक राजा रहता था। उसके राज्य में सभी प्रजाजन एकादशी का व्रत करते थे। वहीं राजा की भी आमलकी एकादशी के प्रति काफी श्रद्धा थी। एक दिन राजा शिकार करते-करते जंगल में बहुत दूर निकल गये। तभी राजा को कुछ जंगली और पहाड़ी डाकुओं ने घेर लिया और उन पर शस्त्रों से हमला कर दिया। मगर भगवान की कृपा से राजा पर जो भी शस्त्र चलाए जाते वो पुष्प में बदल जाते। अधिक संख्या में डाकुओं के होने से राजा संज्ञाहीन होकर धरती पर गिर गए। तभी राजा के शरीर से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई जिसने सभी राक्षसों को मार गिराया और वह अदृश्य हो गई। जब राजा उठे तो उन्होंने सभी राक्षसों को मरा हुआ पाया।

यह देख राजा आश्चर्य में पड़ गए और सोचने लगे कि इन डाकुओं को किसने मारा? तभी आकाशवाणी हुई- हे राजन! यह सब राक्षस तुम्हारे आमलकी एकादशी व्रत के प्रताप से मारे गए हैं। तुम्हारे शरीर से उत्पन्न आमलकी एकादशी की वैष्णवी शक्ति ने इनका संहार किया है। यह सुनकर राजा प्रसन्न हुआ और वापस लौटकर उन्होंने राज्य में सबको एकादशी का महत्व बतलाया।