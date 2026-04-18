Akshaya Tritiya 2026: अक्षय तृतीया हिंदू धर्म में अत्यंत शुभ और पवित्र तिथि मानी जाती है, जिसे अबूझ मुहूर्तों में शामिल किया गया है। यह साल के साढ़े तीन सबसे शुभ मुहूर्तों में से एक है, इसलिए इस दिन बिना किसी विशेष मुहूर्त देखे विवाह, खरीदारी, निवेश और अन्य मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। साल 2026 में अक्षय तृतीया और भी खास बन रही है, क्योंकि इस दिन ग्रहों की स्थिति कई महत्वपूर्ण राजयोगों का निर्माण कर रही है। मिथुन राशि में गुरु और चंद्रमा की युति से गजकेसरी राजयोग बन रहा है, जो समृद्धि और सफलता का संकेत देता है। इसके साथ ही अक्षय योग का भी निर्माण हो रहा है, जो हर कार्य में स्थायी लाभ देने वाला माना जाता है।

मीन राशि में त्रिग्रही योग शनि, मंगल और बुध की युति से बन रहा है। इसके अलावा शुक्र के वृषभ राशि में आने से मालव्य राजयोग का निर्माण हो रहा है। इन सभी शुभ योगों के प्रभाव से यह दिन विशेष रूप से फलदायी माना जा रहा है और 12 राशियों में से कुछ राशियों को इस दौरान धन, करियर और जीवन में उल्लेखनीय लाभ मिलने के प्रबल संकेत हैं। ये विश्लेषण चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। जानें 12 में से किन 5 राशि के जातकों को लाभ मिल सकता है…

मेष राशि (Aries Zodiac)

अक्षय तृतीया का दिन मेष राशि के जातकों के लिए काफी लाभकारी हो सकता है। आपकी आर्थिक स्थिति काफी अच्छी जा सकती है। लंबे समय से अटका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। इसके अलावा निवेश करने से आपको अच्छा खासा लाभ मिल सकता है।

धनु राशि (Sagittrius Zodiac)

धनु राशि के जातकों के लिए अक्षय तृतीया काफी लाभकारी हो सकती है। लंबे समय से अटके हुए कार्य अब पूरे होने की संभावना है। मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सफलता के साथ अच्छा धन लाभ मिल सकता है। विरोधियों की ओर से तनाव कम होगा और आप अपने प्रतिस्पर्धियों पर प्रभावशाली बढ़त बना पाएंगे। नया व्यवसाय शुरू करने के लिए यह समय अनुकूल साबित हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं और परिवार में सुख-शांति का माहौल बना रहेगा। अब तक की गई मेहनत का सकारात्मक परिणाम मिलने का समय आ गया है।

सिंह राशि (Leo Zodiac)

इस राशि के जातकों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलने की संभावना है। व्यापार में लाभ के योग बन रहे हैं और रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। किसी बड़े ऑर्डर या प्रोजेक्ट के मिलने के संकेत हैं, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि हो सकती है। नौकरीपेशा लोगों को विशेष लाभ मिल सकता है और करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे। इस समय आध्यात्म की ओर झुकाव भी बढ़ सकता है। तरक्की के पूरे योग हैं और घर या वाहन खरीदने का सपना भी साकार हो सकता है।

वृषभ राशि (Taurus Zodiac)

इस राशि के लिए अक्षय तृतीया का दिन भी बेहद शुभ रहने वाला है। कुबेर जी और मां लक्ष्मी की कृपा से जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और धन लाभ के संकेत हैं। समाज में मान-सम्मान तेजी से बढ़ेगा और आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। नौकरीपेशा लोगों के काम की सराहना होगी, साथ ही वेतन वृद्धि और पदोन्नति के भी योग बन रहे हैं। आध्यात्मिक रुझान बढ़ेगा, जिससे धार्मिक स्थानों की यात्रा का अवसर मिल सकता है।

कुंभ राशि (Leo Zodiac)

कुंभ राशि के जातकों के लिए अक्षय तृतीया का दिन कई मायनों में खास हो सकता है। लव लाइफ में खुशियों का आगमन होगा। इसके साथ ही लंबे समय से रुके काम पूरे होने के साथ-साथ धन-धान्य की तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है। करियर के क्षेत्र में भी लाभ मिल सकता है। आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आय के नए स्त्रोत खुल सकते हैं। ऐसे में भविष्य के लिए भी बचत कर पाने में सफल हो सकते हैं।

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ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।