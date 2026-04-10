Akshaya Tritiya 2026 Daan: हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन बिना किसी मुहूर्त के भी शुभ और मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार इस पावन अवसर पर गौ पूजन, माता लक्ष्मी और भगवान कुबेर की आराधना के साथ-साथ दान का विशेष महत्व होता है। मान्यता है कि अक्षय तृतीया के दिन किया गया दान कई गुना फल देने वाला होता है और यह जीवन में सुख-समृद्धि तथा सकारात्मक ऊर्जा ला सकता है। इस शुभ दिन पर नवग्रहों की शांति के लिए भी विशेष दान और उपाय किए जाते हैं। इस साल अक्षय तृतीया 19 अप्रैल 2026 को पड़ रही है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन ग्रहों से संबंधित वस्तुओं का दान करने से नवग्रह शांत होते हैं और कुंडली में मौजूद ग्रह दोषों के नकारात्मक प्रभाव कम हो सकते हैं। आइए जानते हैं कि ग्रहों के अनुसार किन वस्तुओं का दान करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है…

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अक्षय तृतीया पर सूर्य ग्रह मजबूत करने के लिए दें ये दान

ग्रहों के राजा सूर्य के कमजोर होने पर व्यक्ति के मान-सम्मान, प्रतिष्ठा और धन-समृद्धि में कमी आ सकती है।
सूर्य को मजबूत करने के लिए लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़, दूध, तांबा, घी, सत्तू और मसूर दाल का दान करना शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख-शांति और आत्मबल में वृद्धि हो सकती है।

अक्षय तृतीया पर बुध ग्रह मजबूत करने के लिए दें ये दान

ग्रहों के राजकुमार बुध को मजबूत करने के लिए चांदी, कांसे के बर्तन, हरे वस्त्र, मूंग दाल और हरी सब्जियों का दान करना लाभकारी होता है। इससे बुद्धि, एकाग्रता, व्यापार और नौकरी में प्रगति हो सकती है।

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अक्षय तृतीया पर मंगल ग्रह मजबूत करने के लिए दें ये दान

सेनापति मंगल की स्थिति मजबूत करने के लिए लाल वस्त्र, मसूर दाल, लाल चंदन, लाल फूल, मिठाई, ताम्रपत्र और मिट्टी के घड़े का दान करना चाहिए। इससे साहस, आत्मविश्वास बढ़ता है और कर्ज से मुक्ति मिलने के योग बन रहे हैं।

अक्षय तृतीया पर गुरु ग्रह मजबूत करने के लिए दें ये दान

देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए पीले वस्त्र, मिठाई, केला, घी और चने की दाल का दान श्रेष्ठ माना गया है। इससे जीवन में सुख-समृद्धि, ज्ञान और धन-संपदा की वृद्धि हो सकती है।

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अक्षय तृतीया पर शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए दें ये दान

दैत्यों के गुरु शुक्र को मजबूत करने के लिए दूध, दही, शक्कर, खरबूजा, सत्तू, सफेद चंदन, इत्र और अन्य सफेद वस्तुओं का दान करें। इससे वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम संबंधों में मधुरता आ सकती है।

अक्षय तृतीया पर शनि ग्रह मजबूत करने के लिए दें ये दान

न्याय के देवता शनि की कृपा प्राप्त करने के लिए काले तिल, सरसों का तेल, काले वस्त्र, अन्न और काला छाता का दान करना चाहिए। इससे शनि दोष और साढ़ेसाती का नकारात्मक प्रभाव कम हो सकता है।

अक्षय तृतीया पर चंद्रमा ग्रह मजबूत करने के लिए दें ये दान

चंद्रमा को मजबूत करने के लिए दूध, दही, शक्कर, खीर, मोती, शंख और सफेद वस्त्र का दान शुभ माना जाता है। इससे मन शांत रहता है, एकाग्रता बढ़ती है और क्रोध पर नियंत्रण हो सकता है।

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डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।