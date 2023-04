Akshaya Tritiya 2023: अक्षय तृतीया की तिथि को लेकर कंफ्यूजन, जानिए सही तारीख, मुहूर्त और किस समय सोना खरीदना होगा शुभ

अक्षय तृतीया के दिन शुभ और मांगलिक काम करना अच्छा माना जाता है। इस दिन मां लक्ष्मी, कुबेर और गणेश जी की पूजा करने के साथ सोना खरीदना शुभ होगा है। जानिए अक्षय तृतीया की तिथि, शुभ मुहूर्त।

हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व है। इस दिन मां लक्ष्मी के साथ गणेश जी और कुबरे भगवान की पूजा करना शुभ माना जाता है।

Akshaya Tritiya 2023: हिंदू पंचांग के अनुसार, वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि के दिन अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस दिन को स्वयंसिद्ध मुहूर्त माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि अक्षय तृतीया पर त्रेता युग का आरंभ हुआ था। इसी के कारण इस दिन शुभ और मांगलिक कार्य करना शुभ माना जाता है, लेकिन इस बार गुरु अस्त होने के कारण शादी-विवाह जैसे मांगलिक कार्य नहीं होंगे। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी करना भी फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन सोना-चांदी जैसी चीजों की खरीदारी करने से लंबे समय तक सुख-समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। इस साल अक्षय तृतीया की तिथि को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा है, क्योंकि इस बार तृतीया तिथि 22 और 23 दोनों दिन पड़ रही है। जानिए अक्षय तृतीया की सही तिथि और सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त। अक्षय तृतीया 2023 की तिथि और शुभ मुहूर्त वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि आरंभ – 22 अप्रैल 2023 को सुबह 07 बजकर 49 मिनट से शुरू

वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि समाप्त- 23 अप्रैल 2023 को सुबह 07 बजकर 47 मिनट तक

तिथि- आमतौर पर उदया तिथि के आधार पर व्रत त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन अक्षय तृतीया के दिन खरीदारी आदि करना 22 तारीख को शुभ होगा। इसलिए अक्षय तृतीया का पर्व 22 अप्रैल 2023, शनिवार को मनाया जाएगा।

आयुष्मान योग- सूर्योदय से लेकर सुबह 09 बजकर 25 मिनट तक

सौभाग्य योग – सुबह 09 बजकर 25 मिनट से 23 अप्रैल को सुबह 8 बजकर 21 मिनट तक

त्रिपुष्कर योग – सुबह 6 बजकर 4 मिनट से 07 बजकर 49 मिनट तक

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना काफी शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन सुबह 07 बजकर 49 मिनट से अगले दिन 23 अप्रैल को सुबह 05 बजकर 48 मिनट तक सोना खरीद सकते हैं। अक्षय तृतीया पर क्यों सोना खरीदना माना जाता है शुभ? अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना शुभ माना जाता है, क्योंकि सोना को मां लक्ष्मी का प्रतीक मानते हैं। इसलिए इस दिन सोना खरीदने से व्यक्ति को लंबे समय तक सुख-समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही मां लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहती हैं। अगर आप सोना नहीं खरीद सकते हैं, तो मां लक्ष्मी से संबंधित अन्य चीजें जैसे कि कौड़ियां, दक्षिणावर्ती शंख, एकाक्षी नारियल, जौ, मिट्टी के बर्तन आदि ला सकते हैं।

