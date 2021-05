Akshaya Tritiya 2021: हर साल वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतिया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। इस समय सूर्य और चंद्रमा उच्च भाव में होते हैं। धार्मिक मान्यताओं अनुसार ये दिन बेहद ही शुभ होता है। इस दिन कोई भी शुभ काम बिना मुहूर्त देखे किया जा सकता है। अक्षय तृतीया का पावन पर्व इस बार 14 मई को है। इस खास मौके पर सोने की खरीदारी करने की परंपरा है।

अक्षय तृतीया का महत्व:

अक्षय तृतीया के दिन अबूझ मुहूर्त रहता है। यानी इस दिन कोई भी शुभ काम बिना मुहूर्त देखे किये जा सकते हैं।

मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अक्षय तृतीया के दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था।

इस पवित्र दिन पर दान- पुण्य करने का भी बहुत अधिक महत्व होता है।

अक्षय तृतीया के पर सोना खरीदने की भी परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन सोने की खरीददारी करने से घर-परिवार में सुख- समृद्धि आती है।

अक्षय तृतीया शुभ मुहूर्त:

अक्षय तृतीया- शुक्रवार 14 मई 2021 को

अक्षय तृतीया पूजा मुहूर्त- 05:38 AM से 12:18 PM

अवधि- 06 घण्टे 40 मिनट्स

तृतीया तिथि प्रारम्भ- मई 14, 2021 को 05:38 AM बजे

तृतीया तिथि समाप्त- मई 15, 2021 को 07:59 AM बजे

अन्य शहरों में अक्षय तृतीया मुहूर्त:

– पुणे 06:01 AM से 12:31 PM

– नई दिल्ली 05:38 AM से 12:18 PM

– चेन्नई 05:44 AM से 12:05 PM

– जयपुर 05:40 AM से 12:23 PM

– हैदराबाद 05:44 AM से 12:12 PM

– गुरुग्राम 05:38 AM से 12:18 PM

– चण्डीगढ़ 05:38 AM से 12:19 PM

– कोलकाता 04:56 AM से 07:59 AM, मई 15

– मुम्बई 06:04 AM से 12:35 PM

– बेंगलूरु 05:55 AM से 12:16 PM

– अहमदाबाद 05:59 AM से 12:36 PM

– नोएडा 05:38 AM से 12:17 PM

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त:

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का समय- 05:38 AM (14 मई) से 05:30 AM (मई 15)

अवधि- 23 घण्टे 52 मिनट

प्रातः मुहूर्त (चर, लाभ, अमृत) – 05:38 AM से 10:36 AM

अपराह्न मुहूर्त (चर) – 05:23 PM से 07:04 PM

अपराह्न मुहूर्त (शुभ) – 12:18 PM से 01:59 PM

रात्रि मुहूर्त (लाभ) – 09:41 PM से 10:59 PM

रात्रि मुहूर्त (शुभ, अमृत, चर) – 12:17 AM से 04:12 AM, मई 15

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का शुभ मुहूर्त 15 मई 2021 को

अक्षय तृतीया पर सोना खरीदने का समय- 05:30 AM से 07:59 AM

अवधि- 02 घण्टे 29 मिनट्स

अक्षय तृतीया के साथ व्याप्त शुभ चौघड़िया मुहूर्त

प्रातः मुहूर्त (शुभ) – 07:12 AM से 07:59 AM