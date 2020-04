Akshaya Tritiya 2020 Date (When Is Akshay Tritiya): हिंदू धर्म में अक्षय तृतीया का दिन बेहद ही शुभ माना जाता है। इसलिए इस दिन बड़ी संख्या में विवाह किये जाते हैं। जिन मांगिलक कार्यों को करने के लिए कोई शुभ मुहूर्त नहीं मिल रहा हो उन कार्यों को भी इस दिन किया जा सकता है। अक्षय तृतीया इस बार 26 अप्रैल को पड़ रही है लेकिन इस दौरान भारत में लॉकडाउन (LockDown) रहेगा। जिस वजह से अकेले दिल्ली में ही लगभग 30 से 40 हजार शादियां टल गई हैं। इसी दिन परशुराम जयंती (Parshuram Jayanti) भी मनाई जाती है।

शुभ है वैशाख शुक्ल तृतीया तिथि: इस तिथि को सूर्य और बुध का मेल होता है। कहा जाता है कि इस दिन सभी ग्रह ठीक स्थिति में रहते हैं। जिन जातकों की कुंडली में पितृ दोष की स्थिति बनी हुई है उनके लिए इस दिन पिन्डदान करना फलदायी माना गया है। इस दिन पूजा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। इस दिन सोने की खरीदारी करना भी काफी शुभ माना गया है। इसी दिन वृंदावन के बांके बिहारी चरण दर्शन एवं प्रमुख तीर्थ स्थल बद्रीनारायण के पट भी खुलते हैं। माना जाता है कि इसी दिन गंगा मां स्वर्ग से धरती पर अवतरित हुईं थीं। इसलिए ये दिन गंगा स्नान के लिए भी बेहद ही शुभ माना गया है। मां अन्नपूर्णा का जन्मदिन भी इसी तिथि का माना गया है। जिस कारण इस त्योहार पर गरीबों को खाना खिलाया जाता है।

अक्षय तृतीया के अवसर पर ही म‍हर्षि वेदव्‍यास जी ने महाभारत लिखना शुरू किया था। इसलिए अक्षय तृतीया के दिन श्रीमद्भागवत गीता के 18 वें अध्‍याय का पाठ करना चाहिए। भगवान शंकरजी ने इसी दिन भगवान कुबेर माता लक्ष्मी की पूजा अर्चना करने की सलाह दी थी। अक्षय तृतीया के दिन ही पांडव पुत्र युधिष्ठर को अक्षय पात्र की प्राप्ति भी हुई थी जिसमें कभी भी भोजन समाप्त नहीं होता था। बंगाल में इस दिन भगवान गणेशजी और माता लक्ष्मीजी का पूजन कर सभी व्यापारी अपना लेखा-जोखा की किताब शुरू करते हैं।

अक्षय तृतीया पूजा शुभ मुहूर्त (Akshaya Tritiya Puja Shubh Muhurat):

अक्षय तृतीया रविवार, अप्रैल 26, 2020 को

अक्षय तृतीया पूजा मुहूर्त – 05:29 AM से 11:56 AM

अवधि – 06 घण्टे 26 मिनट्स

तृतीया तिथि प्रारम्भ – अप्रैल 25, 2020 को 11:51 AM बजे

तृतीया तिथि समाप्त – अप्रैल 26, 2020 को 01:22 PM बजे

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। जनसत्‍ता टेलीग्राम पर भी है, जुड़ने के ल‍िए क्‍ल‍िक करें।