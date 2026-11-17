Akshaya Navami Vrat Katha In Hindi: हिंदू धर्म में आंवला नवमी का विशेष धार्मिक महत्व माना जाता है। इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने और उसके नीचे भगवान विष्णु की आराधना करने से सुख-समृद्धि और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। इस दिन व्रत रखने और आंवला नवमी की कथा सुनने से पुण्य फल मिलता है। इस साल आंवला नवमी 18 नवंबर को मनाई जाएगी। आइए जानते हैं आंवला नवमी व्रत की पौराणिक कथा…

आंवला नवमी तिथि 2026

फ्यूचर पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 18 नवंबर, बुधवार के दिन सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर होगी। वहीं, अगले दिन यानी 19 नवंबर, गुरुवार को सुबह 7 बजकर 7 मिनट तक नवमी तिथि रहेगी। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन नवमी तिथि सूर्योदय व्यापिनी हो, उसी दिन अक्षय नवमी का पर्व मनाना चाहिए। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, अक्षय नवमी 18 नवंबर को मनाई जाएगी।

18 या 19 नवंबर कब है अक्षय नवमी; जानें आंवला नवमी की तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व

चौघड़िया मुहूर्त की अवधि

लाभ चौघड़िया: सुबह 6 बजकर 46 मिनट से लेकर 8 बजकर 6 मिनट तक

अमृत चौघड़िया : सुबह 8 बजकर 6 मिनट से लेकर 9 बजकर 26 मिनट तक

शुभ चौघड़िया : सुबह 10 बजकर 46 मिनट से लेकर दोपहर के 12 बजकर 6 मिनट तक

लाभ चौघड़िया : दोपहर के 4 बजकर 6 मिनट से लेकर 5 बजकर 26 मिनट तक

शुभ चौघड़िया : शाम के 7 बजकर 6 मिनट से लेकर 8 बजकर 46 मिनट तक

अमृत चौघड़िया : रात के 8 बजकर 46 मिनट से लेकर 10 बजकर 26 मिनट तक

आंवला नवमी की कथा (Akshaya Navami Katha In Hindi)

काशी नगर में एक निःसंतान धर्मात्मा वैश्य रहता था। एक दिन वैश्य की पत्नी से एक पड़ोसन बोली यदि तुम किसी दूसरी स्त्री के लड़के की बलि भैरवजी को चढ़ा दो तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। इस बात का पता वैश्य को चला तो उसने इसे अस्वीकार कर दिया । लेकिन उसकी पत्नी नहीं मानी। एक दिन उसने एक कन्या को कुएं में गिराकर भैरव जी को उसकी बलि दे दी, इस हत्या का परिणाम विपरीत हुआ। वैश्य की पत्नी के शरीर में कोढ़ हो गया और लड़की की आत्मा उसे परेशान करने लगी। वैश्य के पूछने पर उसने पति को सारी बातें बता दी। वैश्य ने पत्नी से कहा ब्राह्मण वध,बाल वध व गौ हत्या पाप है, ऐसा करने वालों के लिए इस धरती में कोई जगह नहीं है।

वैश्य की पत्नी अपने किये पर शर्मसार होने लगी, तब वैश्य ने उससे कहा कि तुम गंगाजी की शरण में जाकर भगवान का भजन करो व गंगा स्नान करो तभी तुम्हें इस रोग से मुक्ति मिल पाएगी। वैश्य की पत्नी गंगाजी की शरण में जाकर भगवान का भजन करने लगी, गंगाजी ने उसे कार्तिक शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को आंवले के पेड़ की पूजा करने की सलाह दी थी। गंगाजी की सलाह पर महिला ने इस तिथि पर आंवले के पेड़ की पूजा करके आंवला खाया था, जिससे वह रोगमुक्त हो गई थी। आंवले के पेड़ की पूजन व वृत के कारण ही महिला को कुछ दिनों बाद संतान की प्राप्ति हुई। तब से ही हिंदू धर्म में इस वृत का प्रचलन बढ़ा और परंपरा शुरू हो गई।

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