Amla Navami Kab Hai 2026: हिंदू धर्म में अक्षय नवमी का विशेष धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व माना जाता है। हर साल कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को अक्षय नवमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और आंवले के वृक्ष की पूजा करने की परंपरा है। मान्यता है कि अक्षय नवमी पर किए गए पूजा-पाठ, दान-पुण्य और शुभ कार्यों का फल कभी समाप्त नहीं होता, बल्कि व्यक्ति को इसका अक्षय फल प्राप्त होता है। इसी कारण इसे अक्षय नवमी कहा जाता है। इस दिन आंवले के पेड़ के नीचे भोजन करना और जरूरतमंदों को दान देना भी बेहद शुभ माना जाता है। आइए जानते हैं इस साल कब है आंवला नवमी और पूजा का शुभ मुहूर्त…

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आंवला नवमी तिथि 2026

फ्यूचर पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि का आरंभ 18 नवंबर, बुधवार के दिन सुबह 6 बजकर 5 मिनट पर होगी। वहीं, अगले दिन यानी 19 नवंबर, गुरुवार को सुबह 7 बजकर 7 मिनट तक नवमी तिथि रहेगी। शास्त्रों के अनुसार जिस दिन नवमी तिथि सूर्योदय व्यापिनी हो, उसी दिन अक्षय नवमी का पर्व मनाना चाहिए। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, अक्षय नवमी 18 नवंबर को मनाई जाएगी।

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चौघड़िया मुहूर्त की अवधि

लाभ चौघड़िया: सुबह 6 बजकर 46 मिनट से लेकर 8 बजकर 6 मिनट तक

अमृत चौघड़िया : सुबह 8 बजकर 6 मिनट से लेकर 9 बजकर 26 मिनट तक

शुभ चौघड़िया : सुबह 10 बजकर 46 मिनट से लेकर दोपहर के 12 बजकर 6 मिनट तक

लाभ चौघड़िया : दोपहर के 4 बजकर 6 मिनट से लेकर 5 बजकर 26 मिनट तक

शुभ चौघड़िया : शाम के 7 बजकर 6 मिनट से लेकर 8 बजकर 46 मिनट तक

अमृत चौघड़िया : रात के 8 बजकर 46 मिनट से लेकर 10 बजकर 26 मिनट तक

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अक्षय नवमी का धार्मिक महत्व

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अक्षय नवमी के दिन आंवले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि इस दिन किया गया जप, तप, स्नान और दान कई गुना फल प्रदान करता है।

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, अक्षय नवमी को सतयुग की शुरुआत से भी जोड़कर देखा जाता है। इस दिन आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान विष्णु की पूजा, दीपदान और भोजन कराने से घर में सुख-समृद्धि आती है। साथ ही परिवार में खुशहाली बनी रहती है। इस दिन जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और धन का दान करना विशेष पुण्यदायी माना गया है।

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