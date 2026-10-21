Ahoi Ashtami 2026 Date and Muhurat: अहोई अष्टमी का व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य, सुख-समृद्धि और उज्ज्वल भविष्य की कामना से रखती हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी मनाई जाती है। इस दिन माताएं से अहोई माता की पूजा करती हैं और संतान की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, अहोई माता की विधि-विधान से पूजा करने और व्रत कथा सुनने से संतान पर माता का विशेष आशीर्वाद बना रहता है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 1 नवंबर को मानाया जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और पूजा- मुहूर्त…

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कब है अहोई अष्टमी 2026?

द्रिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 नवंबर 2026, रविवार को दोपहर 2 बजकर 51 मिनट पर आरंभ होगी। इस तिथि का समापन 2 नवंबर 2026 को दोपहर 1 बजकर 10 मिनट पर होगा। आपको बता दें कि अहोई अष्टमी के दिन शाम को तारों के दर्शन करके व्रत खोलने की परंपरा है। वहीं अष्टमी तिथि में 1 नवंबर को शाम के समय तारों के दर्शन होंगे, इसलिए इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 1 नवंबर 2026, रविवार को रखा जाना शास्त्र सम्मत रहेगा।

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अहोई अष्टमी शुभ मुहूर्त 2026

पूजा का शुभ मुहूर्त: शाम 4:59 बजे से 6:15 बजे तक

शाम 4:59 बजे से 6:15 बजे तक तारों के दर्शन का समय: शाम 5:22 बजे के आसपास

शाम 5:22 बजे के आसपास चंद्रोदय का समय: रात 11:05 बजे के आसपास

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अहोई अष्टमी का धार्मिक महत्व

हिंदू मान्यताओं के अनुसार, अहोई अष्टमी का व्रत संतान की रक्षा, लंबी आयु और सुखी जीवन के लिए रखा जाता है। इस दिन सुबह स्नान के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है और शाम के समय अहोई माता की पूजा की जाती है। पूजा के दौरान माता की तस्वीर या दीवार पर उनका चित्र बनाकर रोली, चावल, फूल, दीपक और भोग अर्पित किया जाता है। इसके बाद अहोई अष्टमी की व्रत कथा सुनी जाती है।

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