Ahoi Ashtami 2026 Date and Muhurat: अहोई अष्टमी का पर्व संतान की खुशहाली और परिवार की सुख-समृद्धि को समर्पित है। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छी सेहत और उज्ज्वल भविष्य के लिए व्रत रखती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाए जाने वाले इस पर्व पर अहोई माता की पूजा-अर्चना की जाती है। व्रत रखने वाली महिलाएं दिनभर उपवास करती हैं और शाम के समय शुभ मुहूर्त में पूजा करके अहोई अष्टमी की कथा सुनती हैं। कई जगहों पर तारों को अर्घ्य देने के बाद व्रत खोलने की परंपरा है। इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 1 नवंबर को मानाया जाएगा। आइए जानते हैं तिथि और पूजा- मुहूर्त…

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कब है अहोई अष्टमी 2026?

द्रिक पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 नवंबर 2026, रविवार को दोपहर 2 बजकर 51 मिनट पर शुरू होगी। इस तिथि का अंत 2 नवंबर 2026 को दोपहर 1 बजकर 10 मिनट पर होगा। शास्त्रों के अनुसार अहोई अष्टमी के दिन शाम को तारों के दर्शन करके व्रत खोलने की परंपरा है। वहीं अष्टमी तिथि में 1 नवंबर को शाम के समय तारों के दर्शन होंगे। ऐसे में इस साल अहोई अष्टमी का व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा।

अहोई अष्टमी शुभ मुहूर्त 2026

पूजा का शुभ मुहूर्त: शाम 4:59 बजे से 6:15 बजे तक

शाम 4:59 बजे से 6:15 बजे तक तारों के दर्शन का समय: शाम 5:22 बजे के आसपास

शाम 5:22 बजे के आसपास चंद्रोदय का समय: रात 11:05 बजे के आसपास

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अहोई अष्टमी का धार्मिक महत्व

हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी को संतान की मंगलकामना के लिए महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन अहोई माता की पूजा करने से संतान के जीवन में सुख-शांति और खुशहाली की कामना की जाती है। पूजा के दौरान माताएं अहोई माता को रोली, चावल, फूल और मिठाई अर्पित करती हैं। साथ ही परिवार की उन्नति के लिए प्रार्थना करती हैं।

वहीं इस दिन व्रत कथा सुनने का भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से अहोई माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यह पर्व परिवार में प्रेम, विश्वास और धार्मिक आस्था को मजबूत करने का संदेश देता है। अहोई अष्टमी की परंपराएं अलग-अलग क्षेत्रों और परिवारों में कुछ भिन्न हो सकती हैं।

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