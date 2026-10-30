Ahoi Ashtami 2026 Date: हिंदू धर्म में अहोई अष्टमी का विशेष महत्व हैं। हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाता हैं। इस दिन माताएं अपनी संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य से लेकर उज्ज्वल भविष्य की कामना करती हैं। इस दिन अहोई माता की विधिवत पूजा करने के साथ रात को तारों को अर्घ्य देने के साथ व्रत खोला जाता है। इस साल अष्टमी तिथि दो दिन होने के कारण अहोई अष्टमी के व्रत को लेकर असमंजस है कि व्रत 1 नवंबर को रखें कि 2 नवंबर को। आइए जानते हैं अहोई अष्टमी की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, तारों के दर्शन का समय और धार्मिक महत्व…

अहोई अष्टमी 2026 कब है? (Ahoi Ashtami 2026 Tithi)

द्रिक पंचांग के अनुसार, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 1 नवंबर को दोपहर 2 बजकर 51 मिनट से आरंभ हो रही है, जो 2 नवंबर को दोपहर 1 बजकर 10 मिनट पर समाप्त हो रही है। अहोई अष्टमी के व्रत में शाम को पूजा के साथ तारों को अर्घ्य दिया जाता है। इसलिए अहोई अष्टमी का व्रत 1 नवंबर 2026, रविवार को रखा जाएगा।

अहोई अष्टमी 2026 शुभ मुहूर्त (Ahoi Ashtami 2026 Shubh Muhurat)

अहोई अष्टमी की पूजा के लिए माताओं को पूजा के लिए करीब 1 घंटा 18 मिनट मिलेंगे। बता दें कि पूजा मुहूर्त शाम को 5 बजकर 35 मिनट से शुरू होकर 6 बजकर 54 मिनट तक रहेगा।

अहोई अष्टमी के दिन तारों के दर्शन और चंद्रोदय समय (Ahoi Ashtami 2026 Star And Moon Rise Time)

चंद्रोदय का समय- 1 नवंबर को चंद्रोदय का समय रात 11 बजकर 39 मिनट है।

तारों के दर्शन का समय- तारों को देखने के लिए शाम का समय- शाम 6 बजे

ध्यान रखें कि तारों के दर्शन और चंद्रोदय के समय अलग-अलग शहरों में बदल सकता है.।

अहोई अष्टमी पर तारों का महत्व (Ahoi Ashtami 2026 Star rise Significance)

अहोई अष्टमी के व्रत पर तारों को देखकर अर्घ्य देने की परंपरा उत्तर भारत में अधिक देखने को मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माताएं तारों को साक्षी मानकर संतान की लंबी आयु और सुखी जीवन की कामना करती हैं। नारद पुराण में कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को शिव-पार्वती की पूजा और चंद्रमा को अर्घ्य देने संबंधित व्रत का उल्लेख मिलता है। वहीं वर्तमान में अहोई अष्टमी पर तारों को अर्घ्य देकर व्रत खोलने की परंपरा अनेक परिवारों में की जाती हैं।

अहोई अष्टमी 2026 का धार्मिक महत्व (Ahoi Ashtami 2026 Significance)

हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य की कामना करके व्रत रखती हैं। इस दिन सच्चे मन से अहोई माता की पूजा करने से संतान पर माता की हमेशा कृपा बनी रहती हैं और परिवार में सुख-समृ्द्धि आती है। ये व्रत मातृत्व, प्रेम और संतान के प्रति समर्पण का प्रतीक माना जाता है। इस दिन माताएं अहोई अष्टमी की व्रत कथा का पाठ करने के साथ विधिवत पूजा करती हैं। उत्तर भारत में ये व्रत धूमधाम से मनाया जाता है। वर्तमान समय में माताएं पुत्र और पुत्री दोनों की सुख-समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए व्रत रखती हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय गणना और पंचांग पर आधारित है। पूजा मुहूर्त, चंद्रोदय, तारों के दर्शन और अन्य समय के स्थान के अनुसार अंतर हो सकता है। किसी भी धार्मिक अनुष्ठान से पहले स्थानीय पंचांग या फिर पंडित से समय की पुष्टि अवश्य करें।