लाइफ पार्टनर का चुनाव करते वक्त किन बातों का ध्यान रखना जरूरी? देखें- जया किशोरी ने क्या बताया

Jaya Kishori MotivationaL Video: कथा वाचक जया किशोरी (Jaya Kishori Ji/ Jaya Kishori) अपनी कथाओं के लिए देश विदेश में बहुत प्रसिद्ध हैं। लेकिन इस बार वह चर्चा में अपनी एक यूट्यूब वीडियो के लिए हैं। इस वीडियो का टाइटल ‘हाउ टू चूज़ यॉर लाइफ पार्टनर’ (How to Choose Your Life Partner) यानी ‘अपने जीवनसाथी का चुनाव कैसे करें’ है। यह वीडियो कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हो रही है। यह जया किशोरी जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आए एम जया किशोरी (iamjayakishori) पर चार महीने पहले यानी लॉकडाउन के दौरान अपलोड की गई थी। इस वीडियो को अब तक 9 लाख 63 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं। जबकि 48 हजार लोगों ने इसे लाइक भी किया है।

इस वीडियो में जया किशोरी जी एक सेमिनार में नजर आ रही हैं। सेमिनार के दौरान एक व्यक्ति यह प्रश्न पूछता है कि आज के दौर में शादियां लंबे समय तक क्यों नहीं टिक पाती हैं। इसका जवाब देते हुए किशोरी जी कहती हैं कि शादी के फैसले जल्दबाजी में नहीं करने चाहिए। कभी भी एक दो महीने की जान पहचान से शादी का फैसला नहीं करना चाहिए।

पहले लंबे समय तक शादियां इसलिए चल जाती थीं क्योंकि महिलाएं हालातों को सह लिया करती थीं। लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। किशोरी जी ने यह भी कहा कि अन्याय को सहना गलत है। इसलिए आज के हालात बेहतर हैं।

इसके अलावा इस वीडियो में किशोरी जी ने कहा कि किसी की अच्छी आदतों को पसंद करके शादी नहीं की जानी चाहिए। बल्कि शादी उससे करनी चाहिए जिसकी बुरी आदतों से भी आपको दिक्कत ना हो। शादी के लिए जीवनसाथी का स्वभाव समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको उनका स्वभाव पसंद आता है, आपको लगता है कि आप उनके साथ जीवन भर रह सकते हैं तो ही शादी कीजिए। क्योंकि शादी कर केवल कुछ दिन साथ नहीं रहना होता है। यह जिंदगी भर का रिश्ता होता है।

आपको बता दें कि इस वीडियो के छोटे-छोटे क्लिप कई सोशल मीडिया एप्स और साइट्स पर वायरल हो रहे हैं। इनमें फेसबुक, टि्वटर, इंस्टाग्राम वीडियोज शामिल हैं। इन सोशल मीडिया साइट पर इस वीडियो को बहुत शेयर किया जा रहा है। साथ ही इन वीडियो को शेयर करते हुए हैशटैग लाइफ पार्टनर (#Life_Partner), हैशटैग जया किशोरी जी मैसेज (#Jaya_Kishori_Ji_Message) और हैशटैग जया किशोरी जी (#JayaKishoriJi) भी लिखा जा रहा है।

