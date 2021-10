ज्योतिष अनुसार ऐसी लड़कियां अपने हमसफर के लिए मानी जाती है बेहद लकी

Lucky Girls Astrology: यहां हम जानेंगे ज्योतिष शास्त्र अनुसार ऐसी लड़कियों के बारे में जो अपने हमसफर के लिए बहुत लकी साबित होती हैं।

Lucky Girls For Husband According To Name Astrology: शादी से पहले वर वधु की कुंडलियों का मिलान किया जाता है। जिसमें देखा जाता है कि दोनों एक दूसरे के लिए सही रहेंगे या नहीं। कई बार देखा जाता है कि किसी की शादी के बाद अचानक से किस्मत बदल जाती है। इसके पीछे का कारण पार्टनर के शुभ ग्रह-नक्षत्रों को माना जाता है। यानी कोई व्यक्ति अपने जीवनसाथी के लिए इतना लकी होता है कि उसके आने से उसका पार्टनर खूब तरक्की करने लगता है। यहां हम जानेंगे ज्योतिष शास्त्र अनुसार ऐसी लड़कियों के बारे में जो अपने हमसफर के लिए बहुत लकी साबित होती हैं।

कहते हैं जिन लड़कियों का नाम A अक्षर से शुरू होता है वो किस्मत की धनी होती हैं। इन्हें लाइफ में किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना कम ही करना पड़ता है। अगर परेशानियां आती भी हैं तो ये बहुत जल्द उनसे निकल जाती हैं। ये खासकर अपने पति के लिए बहुत लकी मानी जाती हैं। कहते हैं जिस लड़के की शादी इस अक्षर से शुरू होने वाले नाम की लड़कियों से होती हैं उसकी किस्मक चमक जाती है।

A ही नहीं बल्कि L अक्षर से शुरू होने वाली नाम की लड़कियां भी अपने पति के लिए लकी मानी जाती हैं। इन लड़कियों पर मां लक्ष्मी की विशेष कृपा रहती है। इन्हें लाइफ में धन संबंधी दिक्कतों का सामना कम ही करना पड़ता है। किस्मत की धनी होने की वजह से इनके जीवन में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहती। (यह भी पढ़ें- Budh Margi 2021: बुध और गुरु एक साथ होने जा रहे हैं मार्गी, 3 राशि वालों को धन लाभ होने की प्रबल संभावना)

D अक्षर से शुरू होने वाले नाम की लड़कियां भी अपने पति के लिए लकी मानी जाती हैं। ये अपने हमसफर को खुश रखने की हर संभव कोशिश करती हैं। इनकी आर्थिक स्थिति सदैव अच्छी बनी रहने के आसार रहते हैं। शादी के बाद से इनके पति की किस्मत चमक जाती है। इनका हमसफर करियर में अच्छी खास सफलता हासिल करता है। इन्हें अमूमन बहुत चाहने वाला पति मिलता है। (यह भी पढ़ें- मिथुन और तुला के बाद इन दो राशियों पर शुरू होगी शनि ढैय्या, इन चीजों से करें परहेज)