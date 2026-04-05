Aaj Ka Tarot Rashifal 5 April 2026 (आज का टैरो राशिफल 5 अप्रैल 2026): आज का वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के साथ रविवार का दिन है। पंचांग के अनुसार तृतीया तिथि दोपहर 12 बजे समाप्त होगी और चतुर्थी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज सिद्धि योग के साथ वैशाख नक्षत्र का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही आज विकट संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा जा रहा है। टैरो कार्ड्स संकेत दे रहे हैं कि आज कुछ राशि के जातकों के जीवन में सकारात्मक प्रभाव डाल सकते है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। परिवार का पूरा सहयोग मिल सकता है। टैरो गुरु दीपाली रावतानी से जानें मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ से मीन तक का टैरो राशिफल…

मेष राशि (Aries Tarot Horoscope)

आज आपके अंदर आगे बढ़ने की प्रबल ऊर्जा और उत्साह रहेगा। यह कार्ड साहस और तेज़ी का संकेत देता है, लेकिन साथ ही सावधानी भी जरूरी है। जल्दबाज़ी में लिए गए फैसले अधूरे परिणाम दे सकते हैं। किसी भी कदम से पहले थोड़ा सोचें और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएं। तभी सफलता मिलेगी।

वृषभ राशि (Taurus Tarot Horoscope)

आज का दिन स्थिरता, सुरक्षा और पारिवारिक सुख का संकेत देता है। आर्थिक स्थिति मजबूत रह सकती है और अपनों का सहयोग मिलेगा। यह समय अपने रिश्तों और उपलब्धियों के प्रति आभार व्यक्त करने का है। मानसिक शांति का अनुभव होगा।

मिथुन राशि (Gemini Tarot Horoscope)

आज आपकी सोच स्पष्ट और निर्णय लेने की क्षमता मजबूत रहेगी। जरूरी बातचीत या फैसले आसानी से हो सकते हैं। गलतफहमियाँ दूर होंगी और सच सामने आएगा। अपनी बात खुलकर और ईमानदारी से रखें। आज तर्क आपके पक्ष में है।

कर्क राशि (Cancer Tarot Horoscope)

आज पुरानी यादें और भावनाएं मन में उभर सकती हैं। किसी पुराने मित्र से संपर्क हो सकता है या बीते समय की बातें याद आ सकती हैं। अतीत की भावनाओं को महसूस करें, लेकिन वर्तमान को नजरअंदाज न करें।

सिंह राशि (Leo Tarot Horoscope)

आज आपका ध्यान भविष्य की योजनाओं पर रहेगा। आप किसी बड़े अवसर या परिणाम का इंतजार कर सकते हैं। धैर्य रखें। प्रगति हो रही है। यह समय रणनीति बनाने और आगे की दिशा तय करने के लिए अच्छा है।

कन्या राशि (Virgo Tarot Horoscope)

आज थोड़ी असुरक्षा या अकेलेपन का अनुभव हो सकता है। लेकिन याद रखें कि मदद आपके आसपास ही मौजूद है। अपनी चिंताओं को किसी भरोसेमंद व्यक्ति से साझा करें। आपको राहत मिलेगी।

तुला राशि (Libra Tarot Horoscope)

आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति बन सकती है। लंबे समय तक असमंजस में रहना तनाव बढ़ा सकता है। अपने तर्क और अंतर्ज्ञान दोनों पर भरोसा करें और निर्णय लेने का साहस दिखाएं।

वृश्चिक राशि (Scorpio Tarot Horoscope)

आज कई विकल्प सामने आ सकते हैं, जिससे भ्रम की स्थिति बन सकती है। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। इस बात का ध्यान रखें। निर्णय लेने से पहले वास्तविकता को समझें।

धनु राशि (Sagittarius Tarot Horoscope)

आज आपके कामों में तेजी आएगी। कोई खबर, संदेश या अवसर अचानक मिल सकता है। जो काम रुका हुआ था, उसमें गति आएगी। सतर्क रहें और मौके का तुरंत लाभ उठाएं।

मकर राशि (Capricorn Tarot Horoscope)

आज आत्मनिर्भरता और संतोष का अनुभव होगा। आपने जो हासिल किया है, उस पर गर्व करें। आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। यह दिन आत्मविश्वास और उपलब्धियों का आनंद लेने का है।

कुंभ राशि (Aquarius Tarot Horoscope)

आज नई शुरुआत का संकेत है। नए अवसर, नए अनुभव और नई सोच आपके सामने आएगी। पुराने डर छोड़कर आगे बढ़ें और जीवन की इस नई यात्रा पर भरोसा रखें।

मीन राशि (Pisces Tarot Horoscope)

आज भावनाएं गहरी और थोड़ी उलझी हुई रह सकती हैं। किसी निष्कर्ष पर तुरंत पहुंचने से बचें। अपने अंतर्ज्ञान पर भरोसा रखें और धैर्य बनाए रखें। समय के साथ सब स्पष्ट हो जाएगा।

ग्रहों की स्थिति के हिसाब से ये राशिफल निकाला जाता है, जो सामान्य होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि ये हर व्यक्ति पर 100% एक जैसा लागू हो। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है क्योंकि जन्म कुंडली (Birth Chart) में दशा–अंतर्दशा, लग्न, ग्रह स्थिति हर एक चीज अलग-अलग होते हैं।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी ज्योतिषीय गणनाओं और सामान्य मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी पुष्टि नहीं करता है। किसी भी तरह के निर्णय पर पहुंचने से पहले संबंधित विषय के विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। एक राशि के नाम के करोड़ों जातक होते हैं। ऐसे में किसी भी तरह के परिणाम में पहुंचने से पहले अपनी कुंडली की जांच किसी शास्त्र के ज्ञाता, ज्योतिषी, पंडित को अवश्य दिखाएं।