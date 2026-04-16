Aaj Ka Tarot Rashifal 15 April 2026: वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, चतुर्दशी तिथि रात 8:11 मिनट रहने वाली है। इसके बाद अमावस्या तिथि आरंभ हो जाएगी। आज उत्तराभाद्रपद, रेवती नक्षत्र के साथ इंद्र, वैधृति योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में आज का दिन कई राशि के जातकों के लिए फलदायी हो सकता है। जानें टैरो गुरु दीपाली रावतानी से मेष, वृषभ, कर्क, सिंह, मिथुन, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक टैरो राशिफल…

मेष टैरो राशिफल (Aries Tarot Horoscope Today)

नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स तेज़ गति और निर्णायक ऊर्जा का संकेत देता है। आज आप अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ने के लिए प्रेरित महसूस करेंगे। लंबे समय से लंबित कोई निर्णय अब आप तुरंत लेना चाहेंगे। कार्यक्षेत्र में अचानक जिम्मेदारी या अवसर मिल सकता है, जिसके लिए त्वरित प्रतिक्रिया जरूरी होगी। भावनात्मक रूप से बेचैनी और उत्साह दोनों साथ रहेंगे। हालांकि जल्दबाजी में उठाया गया कदम गलतफहमी पैदा कर सकता है, इसलिए योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। स्पष्ट संवाद और संयम बनाए रखने से आपकी ऊर्जा सही दिशा में जाएगी और सफलता मिलेगी।

वृषभ टैरो राशिफल(Taurus Tarot Horoscope Today)

किंग ऑफ पेंटेकल्स आर्थिक स्थिरता और व्यावहारिक सोच का संकेत देता है। आज आप भविष्य की सुरक्षा और करियर से जुड़े फैसलों पर ध्यान देंगे। निवेश, बजट या नई योजना पर विचार संभव है। जिम्मेदारियों को गंभीरता से निभाने का भाव रहेगा। भावनात्मक रूप से आप शांत और संतुलित महसूस करेंगे। परिवार या सहकर्मी आपसे सलाह ले सकते हैं। अनुशासन और धैर्य से काम लेने पर स्थिर प्रगति होगी। दीर्घकालिक लक्ष्य तय करने के लिए यह दिन अनुकूल है।

मिथुन टैरो राशिफल(Gemini Tarot Horoscope Today)

टू ऑफ स्वॉर्ड्स उलझन और निर्णय में देरी का संकेत देता है। आप दो विकल्पों के बीच फंसे महसूस कर सकते हैं। किसी मुद्दे पर स्पष्टता की कमी आपको सोचने पर मजबूर करेगी। भावनात्मक रूप से आप निर्णय टालने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन यह स्थिति लंबे समय तक नहीं चलेगी। ईमानदार आत्मचिंतन और संवाद से समाधान मिलेगा। जल्दबाजी न करें, लेकिन बहुत देर भी न लगाएं। तर्क और भावनाओं का संतुलन बनाकर निर्णय लें।

कर्क टैरो राशिफल(Cancer Tarot Horoscope Today)

क्वीन ऑफ कप्स भावनात्मक संतुलन और संवेदनशीलता का संकेत देती है। आज आप दूसरों की भावनाओं को गहराई से समझ पाएंगे। परिवार और रिश्तों में सामंजस्य बढ़ेगा। आत्म-देखभाल और शांत वातावरण में समय बिताने का मन करेगा। आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति मजबूत रहेगी, जो सही निर्णय लेने में मदद करेगी। किसी करीबी व्यक्ति को आपकी सहानुभूति की आवश्यकता हो सकती है। आपकी नरमी और समझ रिश्तों को मजबूत बनाएगी।

सिंह टैरो राशिफल(Leo Tarot Horoscope Today)

द सन सकारात्मकता और सफलता का संकेत देता है। आज आप आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और नई ऊर्जा महसूस करेंगे। कार्यक्षेत्र में प्रशंसा या उपलब्धि मिल सकती है। रिश्तों में भी गर्मजोशी और खुशी का माहौल रहेगा। आपकी उत्साहपूर्ण सोच दूसरों को भी प्रेरित करेगी। यह दिन नई पहल करने के लिए अनुकूल है। कृतज्ञता बनाए रखें, इससे सकारात्मक परिणाम और बढ़ेंगे।

कन्या टैरो राशिफल (Virgo Tarot Horoscope Today)

एट ऑफ पेंटेकल्स मेहनत और कौशल सुधार का संकेत देता है। आप अपने कार्य पर पूरी एकाग्रता रखेंगे। नई चीज़ सीखने या पुराने कौशल को बेहतर बनाने का अवसर मिल सकता है। भावनात्मक रूप से आप लक्ष्य केंद्रित रहेंगे। लगातार प्रयास से अच्छे परिणाम मिलेंगे। यह दिन उत्पादक रहेगा, बस ध्यान भटकने से बचें। आपकी मेहनत भविष्य के लिए मजबूत आधार तैयार करेगी।

तुला टैरो राशिफल (Libra Tarot Horoscope Today)

लवर्स कार्ड रिश्तों और महत्वपूर्ण निर्णयों का संकेत देता है। आपको किसी साझेदारी या व्यक्तिगत मूल्य से जुड़ा निर्णय लेना पड़ सकता है। भावनात्मक रूप से गहरा जुड़ाव महसूस होगा। संवाद और ईमानदारी से गलतफहमियां दूर होंगी। यह दिन रिश्तों को मजबूत करने के लिए अनुकूल है। दिल और दिमाग का संतुलन बनाए रखें, इससे सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।

वृश्चिक टैरो राशिफल (Scorpio Tarot Horoscope Today)

डेथ कार्ड परिवर्तन और नई शुरुआत का प्रतीक है। कोई पुरानी स्थिति समाप्त होकर नई दिशा दे सकती है। बदलाव थोड़ा अचानक या गहरा महसूस हो सकता है, लेकिन यह विकास के लिए जरूरी है। भावनात्मक रूप से आप पुराने विचार छोड़ने को तैयार होंगे। यह समय नई शुरुआत के लिए अनुकूल है। परिवर्तन को स्वीकार करें, इससे नए अवसर मिलेंगे।

धनु टैरो राशिफल (Sagittarius Tarot Horoscope Today)

टेम्परेंस संतुलन और धैर्य का संकेत देता है। आपको काम और निजी जीवन के बीच संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। भावनात्मक रूप से शांति बनी रहेगी। जल्दबाजी से बचें और संयमित दृष्टिकोण अपनाएं। धीरे-धीरे प्रगति होगी। संतुलित सोच आपको सही दिशा में आगे बढ़ाएगी।

मकर टैरो राशिफल (Capricorn Tarot Horoscope Today)

फोर ऑफ पेंटेकल्स आर्थिक सावधानी और सुरक्षा का संकेत देता है। आप अपने संसाधनों को सुरक्षित रखने पर ध्यान देंगे। भावनात्मक रूप से स्थिरता की आवश्यकता महसूस होगी। योजनाबद्ध तरीके से खर्च और बचत करना लाभकारी रहेगा। हालांकि अत्यधिक नियंत्रण से बचें। संतुलन बनाए रखने से स्थिरता बनी रहेगी।

कुंभ टैरो राशिफल (Aquarius Tarot Horoscope Today)

पेज ऑफ स्वॉर्ड्स जिज्ञासा और नई जानकारी का संकेत देता है। आप नए विचारों और चर्चाओं के प्रति उत्साहित रहेंगे। कोई नई सूचना या बातचीत आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है। सतर्क रहें और तथ्यों को समझकर निर्णय लें। स्पष्ट संवाद से प्रगति संभव है।

मीन टैरो राशिफल (Pisces Tarot Horoscope Today)

हाई प्रीस्टेस मजबूत अंतर्ज्ञान और आंतरिक समझ का संकेत देती है। आप शांत रहकर परिस्थितियों का विश्लेषण करना चाहेंगे। भावनात्मक रूप से संवेदनशीलता बढ़ेगी। ध्यान और आत्मचिंतन से स्पष्टता मिलेगी। जल्दबाजी से बचें और अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा रखें। धीरे-धीरे सही दिशा सामने आएगी।

डिस्क्लेमर (Disclaimer): यह दैनिक टैरो राशिफल कार्ड्स के संकेतों और ज्योतिषीय गणनाओं पर आधारित एक सामान्य पूर्वानुमान है। प्रत्येक व्यक्ति की कुंडली, ग्रहों की स्थिति और टैरो कार्ड्स के प्रभाव अलग हो सकते हैं, इसलिए व्यक्तिगत परिणाम इन भविष्यवाणियों से भिन्न हो सकते हैं। किसी भी वित्तीय, करियर या स्वास्थ्य संबंधी बड़े निर्णय के लिए संबंधित क्षेत्र के प्रमाणित विशेषज्ञ या ज्योतिषी से परामर्श अवश्य लें।