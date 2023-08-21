Aaj Ka Rashifal 21 August 2023: वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्र अपनी चाल बदलते हैं, जिसका प्रभाव सभी राशियों पर सकारात्मक व नकारात्मक रूप से पड़ता है। वहीं, आज यानी 21 अगस्त को सोमवार का दिन है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार, आज काफी शुभ योग बन रहे हैं। सोमवार के दिन भगवान शिव की कृपा से कई राशि के जातकों का भाग्योदय हो सकता है। ऐसे में आइए प्रमुख ज्योतिषी पंडित जगन्नाथ गुरुजी से जानते हैं कि आपके लिए आज का दिन कैसा रहेगा।

मेष दैनिक राशिफल (Aries Daily Horoscope)

मेष राशि वालों का आज का दिन मध्यम रहेगा। वे चल-अचल संपत्ति खरीद सकते हैं। वे अपने व्यवसाय में सफल होंगे और अच्छा मुनाफा प्राप्त करेंगे। मेष राशि के जातक स्वस्थ रहेंगे और दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखेंगे। आज के दिन इस राशि के जातक काम के सिलसिले में यात्रा कर सकते हैं।

वृषभ दैनिक राशिफल (Taurus Daily Horoscope)

आज आप अपनी सोच और व्यवहार में संतुलित रहें। आप आभूषण और कपड़े खरीद सकते हैं। बिजनेस में नए प्रयोग आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हालांकि, आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप उनसे पार पा लेंगे। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए।

मिथुन दैनिक राशिफल(Gemini Daily Horoscope)

मिथुन राशि वालों का आज का दिन बहुत बढ़िया रहेगा। भाग्य के सहयोग से उन्हें कोई बड़ी उपलब्धि हासिल होगी। वे किसी अच्छी जगह घूमने का प्लान बना सकते हैं। काम का बोझ बांटने से उन्हें हल्का महसूस होगा। व्यापारी वर्ग को अच्छे नतीजे मिलेंगे और धन लाभ होगा।

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कर्क दैनिक राशिफल (Cancer Daily Horoscope)

कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन कठिन रहेगा। उन्हें अतीत को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। इस राशि के जातक आज अपने मित्र या परिचित से मिलेंगे, जिससे आपको खुशी मिलेगी। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार होगा।

सिंह दैनिक राशिफल (Leo Daily Horoscope)

सिंह राशि वाले लोग अपने परिवार वालों की उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। वे मानसिक रूप से शांत रहेंगे और आय के नए स्रोत प्राप्त करेंगे। उन्हें रचनात्मक कार्य करने का मौका मिलेगा और उनकी सलाह से किसी को पढ़ाई में मदद मिलेगी। उनका स्वास्थ्य सामान्य रहेगा और वे अपने काम में सफल होंगे।

कन्या दैनिक राशिफल (Virgo Daily Horoscope)

कन्या राशि वालों का दिन मौज-मस्ती भरा रहेगा। उनकी छवि मजबूत होगी और उन्हें अपने संपर्कों और रिश्तों से लाभ होगा। उन्हें अपनी संपत्ति की जानकारी गुप्त रखनी चाहिए। व्यक्तिगत कार्यों की अपेक्षा व्यवहारिक कार्यों में उनकी रुचि अधिक रहेगी। उन्हें अपने काम के प्रति लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए।

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तुला दैनिक राशिफल (Libra Daily Horoscope)

तुला राशि वालों का दिन आनंदमय रहेगा। उनका परिवार सहयोगी रहेगा। उन्हें अपने रिश्तेदारों से आर्थिक मदद मिलेगी। वे अपनी दिनचर्या में कुछ बदलाव कर सकते हैं। कठिन परिस्थिति का डटकर सामना करना चाहिए और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। दिन उत्साह से भरा रहेगा।

वृश्चिक दैनिक राशिफल (Scorpio Daily Horoscope)

वृश्चिक राशि वालों को आज अपनी उम्मीदों पर संतुलन बनाकर चलना होगा। ऐसे लोगों से निपटना पड़ सकता है जो अपनी बात साबित करने के लिए उत्सुक हैं। आप बाहरी गतिविधियों में भाग ले सकते हैं और आपके पास काम के लिए अच्छे विचार होंगे। आज आप अपने कार्यों को आसानी से पूरा कर पाएंगे और विद्यार्थी परीक्षा में सफल होंगे।

धनु दैनिक राशिफल (Sagittarius Daily Horoscope)

धनु राशि वालों को आज बड़ों का सम्मान और सहयोग मिलेगा। आप में दूसरों से आगे निकलने की चाहत रहेगी। आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन बिजनेस में गलतियां दोहराने से बचना चाहिए। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

मकर दैनिक राशिफल (Capricorn Daily Horoscope)

मकर राशि वाले आज आत्मविश्वास से भरपूर रहेंगे। आप घर बनाने या खरीदने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। व्यवसायिक योजनाएं उत्साहपूर्वक पूरी करेंगे। किसी भी नए बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए, भाग्य आपका साथ देगा।

कुंभ दैनिक राशिफल (Aquarius Daily Horoscope)

कुंभ राशि के लोग बुद्धिमान होंगे और हर चीज को अच्छे से प्रबंधित करेंगे। आपको सरकार से मदद मिलेगी। थोक व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा, लेकिन संपत्ति या पैसों के लेन-देन में सावधानी बरतनी चाहिए। दोस्तों या परिवार के सदस्यों के साथ एक अच्छी यात्रा करेंगे। नौकरी में तारक्की मिलेगी।

मीन दैनिक राशिफल (Pisces Daily Horoscope)

मीन राशि वाले आज उत्साहपूर्वक कार्य करेंगे और उसमें सफल भी होंगे। पारिवारिक मामलों में सावधान रहने की जरूरत है। आय में वृद्धि हो सकती है और धन या उपहार की प्राप्ति हो सकती है। मेहनत और समझदारी आपको अपना जीवन खुशहाल बनाने में मदद करेगी। कार्यस्थल पर काम की सराहना होगी।