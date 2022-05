20 May 2022 Panchang in Hindi: हिन्दू धर्म में किसी भी विशेष कार्यक्रम को करने से पहले आज का पंचांग, शुभ मुहूर्त देखा जाता हैं चाहें कोई नया व्यवसाय शरू करना हो या शादी-विवाह जैसे मंगल कार्य हो या फ़िर कोई विशेष त्यौहार, व्रत, उत्सव व समारोह इत्यादि सभी के लिए पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता हैं जिसके लिए पंचांग का इस्तेमाल किया जाता हैं।

ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष षष्ठी, राक्षस संवत्सर विक्रम संवत 2079, शक संवत 1944 (शुभकृत् संवत्सर), बैशाख। षष्ठी तिथि 02:59 PM तक उपरांत सप्तमी। नक्षत्र श्रवण 11:46 PM तक उपरांत धनिष्ठा। शुक्ल योग 08:11 AM तक, उसके बाद ब्रह्म योग 05:21 AM तक, उसके बाद इन्द्र योग। करण वणिज 02:59 PM तक, बाद विष्टि 01:55 AM तक। मई 21 शनिवार को राहु 08:54 AM से 10:36 AM तक है। चन्द्रमा मकर राशि पर संचार करेगा।

Aaj Ka Panchang 21 May 2022 (आज 21 मई का पंचांग)

विक्रम संवत – 2079, राक्षस

शक सम्वत – 1944, शुभकृत्

पूर्णिमांत – ज्येष्ठ

अमांत – बैशाख

सूर्योदय- 05:27:26

सूर्यास्त- 19:08:07

चन्द्रोदय- 24:38:59

चन्द्रास्त- 10:24:59

Aaj ki Tithi 21 May 2022 (आज 21 मई की तिथि)

तिथि षष्ठी: 15:01:13 तक

नक्षत्र श्रवण: 23:47:11 तक

करण वणिज: 15:01:13 तक

करण विष्टि: 25:57:24 तक

योग शुक्ल: 08:11:09 तक

योग ब्रह्म: 29:21:22 तक

पक्ष- कृष्ण

वार- शनिवार

Aaj ka Shubh Muhurat Samay 21 May 2022 (आज 21 मई अशुभ मुहूर्त का समय)

शुभ मुहूर्त/अशुभ मुहूर्त 21 May 2022 Panchang: हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले शुभ मुहूर्त देखा जाता है। ज्योतिष के अनुसार कुल मिलाकर 30 मुहूर्त होते हैं जिसमें से 15 शुभ मुहूर्त और 15 अशुभ मुहूर्त माने जाते हैं जोकि सुबह 6:00 बजे से शुरू हो जाते हैं औऱ शुभ मुहूर्त में श्‍वेत, मित्र, सारभट, सावित्र, वैराज, विश्वावसु, अभिजित, रोहिण, बल, विजय, नैरऋत, वरुण सौम्य और भग यह 15 मुहूर्त हैं।

अभिजीत मुहूर्त: 11:50 AM: 12:44 PM

अमृत काल: 02:02 PM: 03:32 PM

ब्रह्म मुहूर्त: 03:55 AM: 04:43 AM

Aaj ka Ashubh Muhurat Samay 21 May 2022 (आज 21 मई अशुभ मुहूर्त का समय)

राहू: 8:54 AM: 10:36 AM

यम गण्ड: 1:59 PM: 3:41 PM

कुलिक: 5:31 AM: 7:13 AM

दुर्मुहूर्त: 07:19 AM: 08:13 AM

वर्ज्यम्: 03:36 AM: 05:08 AM

21 May 2022 Choghadiya: चौघड़िया एक ऐसी तालिका होती हैं जिसमे आपकों दिन औऱ रात के लिए शुभ और अशुभ समय की सारणी प्रदान की जाती हैं। बता दें कि चौघड़िया की गणना सूर्योदय औऱ सूर्यास्त के आधार पर की जाती हैं इसलिए चौघड़िया मुख्य रूप से दों प्रकार का होता हैं एक दिन का चौघड़िया और दूसरा रात का चौघड़िया।

दिन का चौघड़िया (21 May 2022 Choghadiya)

मुहूर्त समय काल 05:26:34 AM से 07:09:19 AM शुभ 07:09:19 AM से 08:52:003 AM रोग 08:52:003 AM से 10:34:48 AM उद्वेग 10:34:48 AM से 12:17:32 PM चर 12:17:32 PM से 02:00:16 PM लाभ 02:00:16 PM से 03:43:001 PM अमृत 03:43:001 PM से 05:25:45 PM काल 05:25:45 PM से 07:08:29 PM

रात का चौघड़िया (21 May 2022 Choghadiya)

मुहूर्त समय लाभ 07:08:29 PM से 08:25:45 PM उद्वेग 08:25:45 PM से 09:43:001 PM शुभ 09:43:001 PM से 11:00:16 PM अमृत 11:00:16 PM से 12:17:32 AM चर 12:17:32 AM से 01:34:48 AM रोग 01:34:48 AM से 02:52:003 AM काल 02:52:003 AM से 04:09:19 AM लाभ 04:09:19 AM से 05:26:34 AM

Aaj ka Shubh Yoga 21 May 2022 (आज 21 मई का शुभ योग)

द्विपुष्कर योग – मई 21 11:46 PM – मई 22 05:31 AM (धनिष्ठा, सप्तमी और शनिवार)

सर्वार्थसिद्धि योग – मई 21 05:31 AM – मई 21 11:46 PM (श्रवण और शनिवार )