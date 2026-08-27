Aaj Ka Panchang 27 August 2026 (पंचांग 27 अगस्त 2026): गुरुवार श्रावण माह के शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि के साथ गुरुवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, चतुर्दशी तिथि सुबह 9 बजकर 9 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद श्रावण पूर्णिमा आरंभ हो जाएगा। इसके साथ ही आज से अगले 5 दिनों के लिए पंचक आरंभ हो रहे हैं। गुरुवार को शुरू होने के कारण इन्हें ज्यादा अशुभ नहीं माना जाता है। इस दौरान शुभ कार्य करने की मनाही नहीं होती है। इसके साथ ही आज धनिष्ठा नक्षत्र के साथ शोभन, अतिगण्ड योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा की स्थिति की बात करें, तो आज दोपहर 1 बजकर 35 मिनट पर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर राहु के साथ युति कर रहे हैं। आइए जानते हैं गुरुवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – श्रावण
अमांत – श्रावण
वार- गुरुवार

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तिथि- शुक्ल पक्ष चतुर्दशी —09:09 AM तक, फिर श्रावण पूर्णिमा तिथि आरंभ
नक्षत्र- धनिष्ठा — 27 अगस्त 12:47 AM से 28 अगस्त 02:15 AM तक

करण

वणिज — 26 अगस्त 08:38 PM से 27 अगस्त 09:09 AM तक
विष्टि — 27 अगस्त 09:09 AM से 27 अगस्त 09:32 PM तक
बव — 27 अगस्त 09:32 PM से 28 अगस्त 09:48 AM तक

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योग

शोभन — 26 अगस्त 07:58 AM से 27 अगस्त 07:55 AM तक
अतिगण्ड — 27 अगस्त 07:55 AM से 28 अगस्त 07:27 AM तक

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय — 06:11 AM
सूर्यास्त — 06:45 PM
चन्द्रोदय — 27 अगस्त 06:22 PM
चन्द्रास्त — 28 अगस्त 06:02 AM

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आज का अशुभ काल

राहुकाल — 02:02 PM से 03:37 PM
यम गण्ड — 06:11 AM से 07:45 AM
कुलिक — 09:19 AM से 10:54 AM
दुर्मुहूर्त — 10:22 AM से 11:13 AM, 03:24 PM से 04:14 PM
वर्ज्यम् — 05:02 AM से 06:44 AM

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त — 12:03 PM से 12:53 PM
अमृत काल — 03:12 PM से 04:54 PM
ब्रह्म मुहूर्त — 04:35 AM से 05:23 AM

सूर्य राशि: सूर्य सिंह राशि में है।
चंद्र राशि: चन्द्रमा 27 अगस्त 01:35 PM तक मकर राशि में, उसके बाद कुंभ राशि में संचार करेगा।

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।