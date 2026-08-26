Aaj Ka Panchang 26 August 2026 (पंचांग 26 अगस्त 2026): आज श्रावण माह के शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि के साथ बुधवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, त्रयोदशी तिथि सुबह 7 बजकर 59 मिनट तक रहने वाली है। इसके बाद चतुर्दशी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज श्रवण नक्षत्र के साथ सौभाग्य, शोभन योग का निर्माण हो रहा है। चंद्रमा मकर राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं बुधवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि

शक सम्वत – 1948, पराभव

पूर्णिमांत – श्रावण

अमांत – श्रावण

वार- बुधवार

त्योहार- ओणम, ईद उल मिलाद

तिथि- शुक्ल पक्ष त्रयोदशी -07:59 एएम, फिर चतुर्दशी तिथि आरंभ

नक्षत्र- श्रवण – 25 अगस्त 10:51 पीएम – 27 अगस्त 12:47 एएम

करण

तैतिल – 25 अगस्त 07:13 पीएम – 26 अगस्त 07:59 एएम

गर – 26 अगस्त 07:59 एएम – 26 अगस्त 08:38 पीएम

वणिज – 26 अगस्त 08:38 पीएम – 27 अगस्त 09:09 एएम

आज का योग

सौभाग्य – 25 अगस्त 07:40 एएम – 26 अगस्त 07:58 एएम

शोभन – 26 अगस्त 07:58 एएम – 27 अगस्त 07:55 एएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय – 06:10 एएम

सूर्यास्त – 06:46 पीएम

चन्द्रोदय – 26 अगस्त 05:47 पीएम

चन्द्रास्त – 27 अगस्त 05:08 एएम

आज का अशुभ काल

राहुकाल – 12:28 पीएम – 02:03 पीएम

यम गण्ड – 07:45 एएम – 09:19 एएम

कुलिक – 10:54 एएम – 12:28 पीएम

दुर्मुहूर्त – 12:03 पीएम – 12:53 पीएम

वर्ज्यम् – 05:02 एएम – 06:44 एएम

आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – Nil

अमृत काल – 01:32 पीएम – 03:15 पीएम

ब्रह्म मुहूर्त – 04:34 एएम – 05:22 एएम

सूर्या राशि- सूर्य सिंह राशि पर है

चंद्र राशि- मकर राशि पर संचार करेगा

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चन्द्र मास

अमांत – श्रावण

पूर्णिमांत – श्रावण

शक संवत (राष्ट्रीय कैलेण्डर)

भाद्रपद 4, 1948

वैदिक ऋतु – वर्षा

द्रिक ऋतु – शरद

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।