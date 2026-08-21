Aaj Ka Panchang 21 August 2026 (आज का पंचांग 21 अगस्त 2026): श्रावण माह के शुक्ल पक्ष नवमी तिथि के साथ शुक्रवार का दिन है। पंचांग के अनुसार, नवमी तिथि राज 11 बजकर 36 मिनट तक है। इसके बाद दशमी तिथि आरंभ हो जाएगी। इसके साथ ही आज अनुराधा, ज्येष्ठा नक्षत्र के साथ वैधृति, विष्कुंभ के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इसके साथ ही चंद्रमा आजा वृश्चिक राशि और सूर्य सिंह राशि में संचार करेंगे। आइए जानते हैं शुक्रवार का शुभ मुहूर्त, योग, सूर्योदय-सूर्यास्त का समय, राहुकाल से लेकर विस्तृत पंचांग…

विक्रम संवत – 2083, सिद्धार्थि
शक सम्वत – 1948, पराभव
पूर्णिमांत – श्रावण
अमांत – श्रावण
वार-शुक्रवार

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तिथि- शुक्ल पक्ष नवमी- 21 अगस्त, 11:36 पीएम, फिर दशमी तिथि आरंभ

नक्षत्र

अनुराधा – 20 अगस्त, 09:08 एएम – 21 अगस्त, 11:52 एएम
ज्येष्ठा- 21 अगस्त, 11:52 एएम – 22 अगस्त, 02:49 पीएम

करण

बालव- 20 अगस्त, 09:18 पीएम – 21 अगस्त, 10:26 एएम
कौलव- 21 अगस्त, 10:26 एएम – 21 अगस्त, 11:36 पीएम
तैतिल -21 अगस्त, 11:36 पीएम – 22 अगस्त, 12:48 पीएम

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योग

वैधृति – 21 अगस्त, 04:24 एएम – 22 अगस्त, 05:18 एएम
विष्कुम्भ – 22 अगस्त, 05:18 एएम – 23 अगस्त, 06:13 एएम
सर्वार्थसिद्धि योग – 20 अगस्त, 09:08 एएम – 21 अगस्त, 11:52 एएम

सूर्य और चंद्रमा का समय

सूर्योदय -06:09 एएम
सूर्यास्त – 06:50 पीएम
चन्द्रोदय – 21 अगस्त, 01:58 पीएम
चन्द्रास्त – 22 अगस्त, 12:36 एएम

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आज का अशुभ काल

राहुकाल – 10:54 एएम – 12:30 पीएम
यम गण्ड -03:40 पीएम – 05:15 पीएम
कुलिक- 07:44 एएम – 09:19 एएम
दुर्मुहूर्त – 08:41 एएम – 09:32 एएम, 12:55 पीएम – 01:46 पीएम
वर्ज्यम् – 06:09 पीएम – 07:57 पीएम

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आज का शुभ काल

अभिजीत मुहूर्त – 12:04 पीएम – 12:55 पीएम
अमृत काल – 04:55 एएम – 06:43 एएम
ब्रह्म मुहूर्त – 04:33 एएम – 05:21 एएम

सूर्य राशि- सूर्य सिंह राशि पर है।
चंद्र राशि- चन्द्रमा वृश्चिक राशि पर संचा

डिसक्लेमर- यह लेख पूरी तरह से ज्योतिषीय गणनाओं और मान्यताओं पर आधारित है। जनसत्ता इसकी सत्यता या इससे होने वाले किसी भी लाभ-हानि की पुष्टि नहीं करता है। अधिक जानकारी के लिए पंचांग, शास्त्र या फिर किसी पंडित से अवश्य जानकारी लें।